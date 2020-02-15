Заочно арестован бывший глава таможенного поста «Благовещенский»

Суд заочно арестовал экс-начальника таможенного поста «Благовещенский» Виктора Сабурина. При этом в конце прошлого года мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола. Предполагается, что Сабурин получил в качестве взятки автомобиль.

В Басманном суде Москвы, 14 февраля судья Валентина Левашова удовлетворила ходатайство следователей Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) о заочном аресте 41-летнего бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) Виктора Сабурина. Представитель суда Ирина Морозова уточнила, что мужчине также заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а 6 декабря прошлого года он был объявлен в международный розыск.

По данным «Коммерсанта» , бывший подполковник ФТС Виктор Сабурин стал очередным фигурантом громкого уголовного дела о масштабной коррупции в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ), которое началось с разработки в 2018 году организованного преступного сообщества (ОПС) приморского авторитетного предпринимателя Родиона Тихонова. Были задержаны и сам бизнесмен, и целый ряд его сотрудников из принадлежащих ему коммерческих структур. Тихонова обвинили в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ) и неуплате таможенных пошлин (статья 194 УК РФ). Его обвинили во ввозе дорогих товаров, в частности шуб, под видом дешевых китайских стройматериалов или ширпотреба. Кроме того, бизнесмену инкриминировали дачу взяток (статья 291 УК РФ) приморским таможенникам, которые закрывали глаза на эти преступления. А потому почти сразу московский «десант» из следователей СКР и оперативников ФСБ задержал по подозрению в коррупции первого замначальника ДВТУ генерал-майора Сергея Федорова и замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгения Романченко. Им вменили получение 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов от Тихонова.

Летом прошлого года был взят под стражу еще один замначальника ДВТУ – полковник Павел Фомин, который также получил, по версии следствия, от членов ОПС порядка 6,4 миллиона рублей.

Разоблачения таможенников стали возможны во многом благодаря показаниям самих взяткодателей, которые за это освобождались от ответственности. Кроме того, несмотря на тяжесть обвинений, суд освободил из-под стражи участников организованного преступного сообщества, посчитав, что обвинения в организации и участии в нем сомнительны, а ущерб от неуплаты платежей в казну добровольно погашен.

В это время Виктор Сабурин занимал пост начальника таможенного поста «Морской порт Владивосток». При этом он является уроженцем Магаданской области, где до 2017 года делал карьеру на местной таможне. Имевший два высших образования таможенник быстро продвигался по служебной лестнице, дойдя до начальника таможенного поста «Морской порт Магадан», получил ряд ведомственных наград и благодарностей, а также нагрудный знак «Отличник таможенной службы» и в 2017 году был переведен во Владивосток.

После арестов в руководстве 31 августа 2018 года подполковника Сабурина перевели в Благовещенск, но в начале прошлого года к нему также пришли с обыском сотрудники СКР и ФСБ. По некоторым данным, о следственных действиях тогда стало известно из утечки в СМИ доклада о происшедшем начальника местной таможни тогдашнему главе ФТС Владимиру Булавину. Через некоторое время Виктор Сабурин был отправлен в отпуск с последующим увольнением.

Позже выяснилось, что к уже бывшему таможеннику также имеются претензии: ему вменили в вину получение в качестве взятки кроссовера Toyota RAV4 стоимостью порядка 1,2 миллиона рублей. Ждать предъявления обвинения и задержания подполковник не стал, скрывшись за границей.

Объявление его в международный розыск совпало с направлением в Советский райсуд Владивостока для рассмотрения по существу уголовного дела его бывшего шефа Сергея Федорова, который, как оказалось, до сих пор является действующим сотрудником ФТС. Сам он, по данным «Коммерсанта», свою вину категорически отрицает. Как пояснил один из его адвокатов, даже во время предварительного следствия его практически не допрашивали, а о сути обвинений он узнал лишь при ознакомлении с материалами в рамках статьи 217 УПК РФ.

«Он был возмущен, просил его допросить по различным обстоятельствам, чтобы доказать свою невиновность, но следователи его не услышали», – сообщил защитник, отметив, что, по его мнению, вина генерала ничем не подтверждается, кроме как показаниями «раскаявшихся» злоумышленников, чей процессуальный статус сейчас непонятен. Он также добавил, что бывший первый заместитель ДВТУ написал множество жалоб в суд о действиях и бездействии следствия, но все они были отвергнуты.