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15февраля
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сегодня, 16:11 1

Разбитый автомобиль со следами крови обнаружен в Свободненском районе (фото)

Разбитый автомобиль со следами крови обнаружен в Свободненском районе (фото)
Фото: instagram.com/zeiskieogni

15 февраля в соцсетях появилась информация о происшествии в Свободненском районе Амурской области. На повороте в село Москвитино в ДТП попала легковушка Toyota Probox.

В настоящее время перевернутый автомобиль лежит в кювете. В машине выбито лобовое стекло, разбиты все стекла в дверях.

«Очевидно, автомобиль двигался со стороны Свободного, но на повороте превысил скорость и "улетел" на обочину. Об этом говорят и переломанные деревца. Возле машины разбросаны каски и спецодежда, на стеклах видны следы крови», – сказано в сообщении издания «Зейские огни» в Инстаграме.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что сообщений по данному происшествию не поступало. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    на работу торопились...

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