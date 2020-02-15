Разбитый автомобиль со следами крови обнаружен в Свободненском районе (фото)

Фото: instagram.com/zeiskieogni

15 февраля в соцсетях появилась информация о происшествии в Свободненском районе Амурской области. На повороте в село Москвитино в ДТП попала легковушка Toyota Probox.

В настоящее время перевернутый автомобиль лежит в кювете. В машине выбито лобовое стекло, разбиты все стекла в дверях.

«Очевидно, автомобиль двигался со стороны Свободного, но на повороте превысил скорость и "улетел" на обочину. Об этом говорят и переломанные деревца. Возле машины разбросаны каски и спецодежда, на стеклах видны следы крови», – сказано в сообщении издания «Зейские огни» в Инстаграме.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что сообщений по данному происшествию не поступало. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.