Прокуратура помогла амурчанке, чей дом попал в зону затопления

Фото: prokuratura-rf.ru

В Амурской области прокуратура защитила права женщины, чей дом попал в зону затопления. Ведомство вмешалось в ситуацию, при которой амурчанке было отказано в выплате на приобретение нового жилья.

Прокуратура Амурской области провела проверку по обращению гражданки, пострадавшей в результате летнего паводка. Было установлено, что в селе Угловом Мазановского района дом, в котором проживала заявитель, попал в зону затопления и стал непригодным для дальнейшего проживания.

Для получения выплаты на приобретение жилья взамен утраченного женщина обратилась в территориальное отделение соцзащиты, однако получила отказ в связи с тем, что жилое помещение было признано непригодным ранее, до чрезвычайной ситуации, что подтверждается соответствующими актами обследования.

В нарушение закона указанные обследования в 2015 и 2017 годах проводились без участия специалистов в сфере санитарно-эпидемиологической, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека.

По результатам проверки прокурор Мазановского района внес главе района представление, после рассмотрения которого составленные с нарушениями акты были отменены, проведено повторное обследование. Дом заявительницы признали аварийным и подлежащим сносу, сообщает прокуратура Амурской области.

На основании данного заключения правительством области было принято решение о выплате заявительнице 2 454 160 рублей на приобретение или строительство жилья.