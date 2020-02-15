Амурчане почтили память погибших в Афганистане

15 февраля в муниципалитетах Амурской области прошли митинги и церемонии возложения цветов, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В Благовещенске мероприятие состоялось в сквере воинов-интернационалистов.

Вместе с семьями погибших воинов-афганцев и участниками боевых действий в церемонии приняли участие депутаты амурского парламента: Александр Синьков, Лариса Сорокина, Виктор Радченко, Евгений Тюхаев, Ольга Петайчук.

«День вывода советских войск из Афганистана – это день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня по традиции мы собрались в знак уважения и благодарности тем, кому пришлось испытать лишения и тяготы войны в разных горячих точках. Мы низко склоняем головы перед памятью павших и желаем вам, уважаемые ветераны боевых действий, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов на благо Родины», – обратился к присутствующим заместитель председателя Законодательного собрания Амурской области Александр Синьков.

После возложения цветов к подножию мемориала участники митинга почтили память погибших минутой молчания, пишет пресс-служба амурского заксобрания.

Участие в афганском конфликте военнослужащие Советской Армии принимали в течение 10 лет. Последние ее подразделения покинули территорию республики 15 февраля 1989 года. В боях погибли свыше 15 тысяч советских солдат, около 55 тысяч были ранены. В Приамурье проживает 134 семьи, члены которых не вернулись из Афганистана.

Фото: zsamur.ru