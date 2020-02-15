Снайперы Амурского объединения ВВО соревнуются за право участия в АрМИ-2020

Фото: structure.mil.ru

Сильнейшие снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа из мотострелковых соединений Хабаровского края и Еврейской автономии прибыли в Амурскую область в рамках подготовки к Армейским международным играм 2020 года. Отборочный конкурс «Снайперский рубеж» выявит лучшую снайперскую пару объединения.

По условиям отборочного конкурса снайперы выполняют разведку целей и определяют дальность до них, ведут прицельный огонь из винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1 300 метров днем и ночью, а также ведут корректировку огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Участники конкурса также соревнуются в прохождении километровой дистанции с различными препятствиями, в частности, преодолевают разрушенные стены, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки, переносят ящики с боеприпасами. Выполняют стрельбу из пистолета Макарова на расстоянии 25 метров.

Завершающим этапом для конкурсантов станет трехкилометровый марш-бросок. В конечной точке маршрута после физической нагрузки снайперы должны будут поразить мишени на предельно дальних дистанциях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.