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15февраля
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сегодня, 15:20 0

На объектах ЗабЖД в Приамурье в январе предотвратили 4 хищения имущества

На объектах ЗабЖД в Приамурье в январе предотвратили 4 хищения имущества
Фото: архив Амур.инфо

В январе на полигоне Забайкальской магистрали в Амурской области было предотвращено 4 факта хищения имущества ОАО «РЖД» на сумму 2,9 тысячи рублей. За противоправные действия задержали 4 человек. Крали материалы верхнего строения пути, медесодержащие детали устройств автоматики и другое.

Всего в январе в Приамурье зафиксировано 9 случаев хищений на сумму 81,3 тысячи рублей. Этот показатель на 10 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Гражданам напоминают, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта угрожает безопасности движения поездов, здоровью и жизни пассажиров и работников ОАО «РЖД». Правонарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

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#происшествия #транспорт

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