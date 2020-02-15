В Магдагачинском районе задержали черных лесорубов из Китая (видео)

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В сотне километров от поселка Магдагачи поймали черных лесорубов. Два факта незаконной рубки лесных насаждений были выявлены в ходе рейда.

«На деляне в лесу мы обнаружили табор с техникой и спиленными деревьями лиственницы и березы, что является прямым доказательством незаконной рубки леса, – рассказал начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Сучков, принимавший участие в рейде. – Объём незаконной рубки составил 724 кубометра, ущерб по предварительным подсчетам составил около четырех миллионов рублей».

На деляне работали две бригады, всего восемь человек. Двое из них оказались гражданами КНР, не имеющими разрешения на работу на территории Амурской области и разрешительных документов на вырубку лесных насаждений. Также были изъяты орудия совершения преступления: погрузчик китайского производства и бензопилы марки Husqvarna.

Иностранные граждане были задержаны и доставлены отдел миграционной службы по Магдагачинскому району. В отношении нарушителей решается вопрос о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ и выдворении их с территории РФ.

За незаконную рубку предусмотрен штраф от 3 000 до 4 000 рублей и выплата ущерба, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.