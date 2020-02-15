Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии. Он предлагает установить перечень документов, которые будут подтверждать наличие гаража у гражданина.

Как сообщила пресс-служба Росреестра, «в правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены"». Документ разрабатывался Минэкономразвития совместно с Росреестром два года.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, в России более 3,5 миллиона незарегистрированных гаражей. В Росреестре отмечают, что годами граждане не могли оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов, а из-за отсутствия в законе определения «гараж» сами постройки не учитывались. В связи с этим, указывают в ведомстве, количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше.

Законопроект предлагает установить перечень документов, которые будут подтверждать наличие гаража у гражданина. Например, длительное добросовестное использование гаража, ранее полученное решение о распределении гаража, выплата пая в гаражном кооперативе, документы, подтверждающие оплату платежей при эксплуатации гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации.

Субъекты РФ могут устанавливать дополнительные документы, позволяющие приобрести право на землю под гаражом.По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, «гаражная амнистия» поможет более 4,5 миллиона автовладельцам. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2021 году, пишет ТАСС.