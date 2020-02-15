Благовещенец пустил в гости девушек и лишился дорогого телефона

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратился местный житель. Мужчина сообщил, что у него пропал сотовый телефон стоимостью 20 000 рублей. На место происшествия выехала следственно оперативная группа.

Полицейские установили, что накануне в гостях у амурчанина находились две знакомые. Воспользовавшись тем, что он находился в другой комнате, одна из девушек присвоила сотовый телефон. Потерпевший обнаружил пропажу после ухода гостей.

В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая жительница областного центра 1991 года рождения. Девушку задержали и доставили в отдел полиции. Она призналась в содеянном и пояснила, что сотовый телефон успела продать, а деньги потратить. По факту кражи возбуждено уголовное дело.