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15февраля
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сегодня, 12:27 1

Благовещенец пустил в гости девушек и лишился дорогого телефона

Благовещенец пустил в гости девушек и лишился дорогого телефона
Фото: pixabay.com

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратился местный житель. Мужчина сообщил, что у него пропал сотовый телефон стоимостью 20 000 рублей. На место происшествия выехала следственно оперативная группа.

Полицейские установили, что накануне в гостях у амурчанина находились две знакомые. Воспользовавшись тем, что он находился в другой комнате, одна из девушек присвоила сотовый телефон. Потерпевший обнаружил пропажу после ухода гостей.

В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая жительница областного центра 1991 года рождения. Девушку задержали и доставили в отдел полиции. Она призналась в содеянном и пояснила, что сотовый телефон успела продать, а деньги потратить. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Не лишился, а расплатился.

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