Благовещенцев просят рассказать о мемориальных досках, посвященных ветеранам войны

Жителей Благовещенска просят сообщить о том, где и какие мемориальные доски, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, установлены в городе. Управление культуры областного центра готовит реестр с точными адресами и фотографиями.

На сегодняшний день известно о 15 таких объектах.

1. Сергей Семенович Баженов (Калинина, 74) 2. Константин Васильевич Батин (Зейская, 49) 3. Владимир Афанасьевич Земских (Ленина, 201) 4. Александр Игнатьевич Молодчий (Пионерская, 8) 5. Николай Петрович Мулгачёв (Ленина, 179) 6. Григорий Ефремович Мурай (Ленина, 120) 7. Михаил Аронович Орлов (Аэропорт, старое здание аэровокзала) 8. Нина Максимовна Распопова (Чайковского, 16, корпус «Г») 9. Николай Иванович Романюк (жил на Северной, 92/2) 10. Николай Иванович Романюк (работал на Первомайской, 31) 11. Федор Яковлевич Чихман (Горького, 231) 12. Дмитрий Петрович Шерстюк (Трудовая, 44) 13. Николай Николаевич Шпиленок (Трудовая, 38) 14. Текст телеграммы Иосифа Сталина с благодарностью жителям города (Ленина, 161) 15. Георгий Александрович Груздев (Ленина, 104)

Для того чтобы учесть все памятные доски, управление культуры обращается к горожанам за помощью. Возможно, неравнодушные жители амурской столицы подскажут адреса размещения досок, о которых нет данных.

Информацию просят направлять по электронной почте: ukblag@admblag.ru (с пометкой «мемориальная доска») или сообщить по телефонам: 237-569, 237-568.