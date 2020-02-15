Благовещенцев просят рассказать о мемориальных досках, посвященных ветеранам войны
Жителей Благовещенска просят сообщить о том, где и какие мемориальные доски, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, установлены в городе. Управление культуры областного центра готовит реестр с точными адресами и фотографиями.
На сегодняшний день известно о 15 таких объектах.
- 1. Сергей Семенович Баженов (Калинина, 74)
- 2. Константин Васильевич Батин (Зейская, 49)
- 3. Владимир Афанасьевич Земских (Ленина, 201)
- 4. Александр Игнатьевич Молодчий (Пионерская, 8)
- 5. Николай Петрович Мулгачёв (Ленина, 179)
- 6. Григорий Ефремович Мурай (Ленина, 120)
- 7. Михаил Аронович Орлов (Аэропорт, старое здание аэровокзала)
- 8. Нина Максимовна Распопова (Чайковского, 16, корпус «Г»)
- 9. Николай Иванович Романюк (жил на Северной, 92/2)
- 10. Николай Иванович Романюк (работал на Первомайской, 31)
- 11. Федор Яковлевич Чихман (Горького, 231)
- 12. Дмитрий Петрович Шерстюк (Трудовая, 44)
- 13. Николай Николаевич Шпиленок (Трудовая, 38)
- 14. Текст телеграммы Иосифа Сталина с благодарностью жителям города (Ленина, 161)
- 15. Георгий Александрович Груздев (Ленина, 104)
Для того чтобы учесть все памятные доски, управление культуры обращается к горожанам за помощью. Возможно, неравнодушные жители амурской столицы подскажут адреса размещения досок, о которых нет данных.
Информацию просят направлять по электронной почте: ukblag@admblag.ru (с пометкой «мемориальная доска») или сообщить по телефонам: 237-569, 237-568.
Просмотров всего: 128