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15февраля
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сегодня, 12:09 0

На следующей неделе временный коридор через таможню в Благовещенске откроют 3 раза

На следующей неделе временный коридор через таможню в Благовещенске откроют 3 раза

Временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ на следующей неделе будет организован через день. Его откроют в понедельник – 17 февраля, в среду – 19 февраля и в пятницу – 21 февраля.

Коридор будет действовать с 14:00, а последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.

Всем прибывшим через международные пункты пропуска, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин, сообщает амурское правительство.

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#Китай #коронавирус в Китае #таможня

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