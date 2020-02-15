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сегодня, 11:58 0

В Амурской области задержали сотрудника амурского УФСИН за взятку (видео)

В Амурской области задержали сотрудника амурского УФСИН за взятку (видео)
Фото: Скриншот видео

Сотрудника регионального управления ФСИН подозревают в получении взятки за совершение незаконных действий. По данным следствия, он взял деньги за передачу мобильных телефонов осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии.

Благовещенским межрайонным следственным отделом амурского следственного управления СКР возбуждено уголовное дело. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности УФСИН России по Амурской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Амурской области, обеспечившими оперативное сопровождение при задержании подозреваемого.

Следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. В рамках дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий планируется проверить деятельность подозреваемого на предмет установления иных эпизодов коррупционных проявлений.

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