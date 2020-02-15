Впервые у прибывших из Хэйхэ в Благовещенск взяли бакпосевы из носа и зева (фото)

В Россию по временному транспортному коридору через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ 14 февраля вернулись 6 человек: 5 россиян и 1 гражданин КНР. По информации корреспондента Альфа ТВ, у туристов впервые взяли бактериологический посев из носа и зева, а также кровь и мочу.

Кроме того, всем приехавшим из Китая измерили температуру и рекомендовали показаться врачу по месту жительства. По имеющейся информации, пересекшего границу вместе с российскими туристами гражданина КНР, который имеет вид на жительство в России, отправили в карантинный пункт села Волково Благовещенского района.

В Россию по временному коридору прибыли студенты Харбинского университета и туристы, возвращающиеся с отдыха. До последнего они находились в Китае, надеясь, что вспышка вируса пойдет на спад. Но ситуация не улучшилась. Люди стали ощущать дефицит продуктов в магазинах. На улицах – даже в крупных городах – нет людей, им запрещено передвигаться.

«Нам измеряли температуру. Все обеззараживали: наши вещи, стены, полы, сиденья. Все работники ходят в масках и очках, перчатках. Всех заставляют маски носить. Спрашивают про здоровье, есть ли симптомы – кашель, температура. На улицах народу нет, все заведения закрыты, в магазинах продуктов мало. В аптеках масок нет, через интернет приходится заказывать. Все закрыто, людей даже из дворов не выпускают. Даже скорая помощь во двор заехать не может, больным приходится спускаться на улицу», – поделилась одна из туристок.

По результатам двойного тепловизионного контроля, ни у кого из прибывших в областную столицу признаков инфекционных заболеваний выявлено не было. По аналогичному коридору из России в Китай смогли выехать 53 гражданина КНР, сообщает амурское правительство.

По информации Амур.инфо, в Китай была направлена гуманитарная помощь – несколько десятков коробок с медицинскими масками.

Кроме того, 14 февраля по грузовому понтонному мосту 8 машин завезли в Благовещенск скоропортящуюся плодоовощную продукцию, 10 машин доставили оборудование для Амурского ГПЗ. Еще одна машина привезла запчасти для техники.

Из РФ на экспортном направлении было отправлено 18 транспортных средств с амурской соей и 3 грузовика с пиломатериалами. Ещё 27 автомобилей с соей отправили из РФ в КНР через пункты пропуска Поярково и Сюнькэ.