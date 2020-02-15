Объявлен конкурс на лучший сувенир ХI Российско-китайской ярмарки культуры и искусства

К участию приглашаются амурские мастера в возрасте от 18 лет и старше, вне зависимости от наличия художественного образования.

Свои идеи можно воплотить в таких направлениях декоративно-прикладного искусства, как керамика, лепка, валяние, вязание, вышивка, роспись, декупаж, скрапбукинг, художественная обработка природных материалов и других.

Представленные на конкурс работы будут оцениваться жюри по следующим критериям: соответствие выбранной теме, эстетический вид, качество и оригинальность сувенира, качество и оригинальность упаковки для сувенира при наличии, возможность серийного изготовления, использование традиционных технологий и актуальных тенденций.

Работы конкурсантов будут представлены на выставке в Амурском областном доме народного творчества, посвященной юбилею Победы в Великой Отечественной войне — «Минувших лет живая память», она пройдет с 1 по 21 мая. Подведение итогов и награждение участников состоится 9 мая в сквере АОДНТ.

Победители будут включены в состав делегации, которая примет участие в выставке декоративно-прикладного искусства в рамках XI Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» в Хэйхэ.

Заявки на участие принимаются до 27 апреля включительно в письменном виде по адресу: 675000, Благовещенск, ул. Ленина, 167, АОДНТ, кабинет 55, отдел народного творчества, и дублируются в электронной форме на почту aodnt@yandex.ru

Телефон для дополнительной информации 8 (4162) 777-810, Виктория Александровна Лоренц.

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