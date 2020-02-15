Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:13 0

Объявлен конкурс на лучший сувенир ХI Российско-китайской ярмарки культуры и искусства

Объявлен конкурс на лучший сувенир ХI Российско-китайской ярмарки культуры и искусства

Соединить символику международного фестиваля и тематику юбилейной даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — главное условие нового конкурса на лучший сувенир ХI Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Конкурс объявило министерство культуры и национальной политики Амурской области.

К участию приглашаются амурские мастера в возрасте от 18 лет и старше, вне зависимости от наличия художественного образования.

Свои идеи можно воплотить в таких направлениях декоративно-прикладного искусства, как керамика, лепка, валяние, вязание, вышивка, роспись, декупаж, скрапбукинг, художественная обработка природных материалов и других.

Представленные на конкурс работы будут оцениваться жюри по следующим критериям: соответствие выбранной теме, эстетический вид, качество и оригинальность сувенира, качество и оригинальность упаковки для сувенира при наличии, возможность серийного изготовления, использование традиционных технологий и актуальных тенденций.

Работы конкурсантов будут представлены на выставке в Амурском областном доме народного творчества, посвященной юбилею Победы в Великой Отечественной войне — «Минувших лет живая память», она пройдет с 1 по 21 мая. Подведение итогов и награждение участников состоится 9 мая в сквере АОДНТ.

Победители будут включены в состав делегации, которая примет участие в выставке декоративно-прикладного искусства в рамках XI Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» в Хэйхэ.

Заявки на участие принимаются до 27 апреля включительно в письменном виде по адресу: 675000, Благовещенск, ул. Ленина, 167, АОДНТ, кабинет 55, отдел народного творчества, и дублируются в электронной форме на почту aodnt@yandex.ru

Телефон для дополнительной информации 8 (4162) 777-810, Виктория Александровна Лоренц.

.

Просмотров всего: 378

#культура

распечатать


Культура 2

Музей приглашает на «секретную» экскурсию
Общество 2

В амурском минкульте ищут помещения для детей на время реконструкции АОДНТ (фото)
Культура 5

Администрация Благовещенска раздала «культурные» гранты на 3,5 миллиона рублей
Общество 3

В Благовещенске выбирают здания, на которых смонтируют художественную подсветку
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь