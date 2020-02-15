Двоих амурчан будут судить за валютные махинации на 240 миллионов

Двоих амурчан – жителей Благовещенска и Свободного – будут судить за незаконные валютные операции. Они создали фирму-однодневку, через которую заключали фиктивные контракты с компаниями в Китае.

Установлено, что 37-летний житель областного центра предложил знакомому, ранее судимому 29-летнему жителю Свободного, открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем подставной компании.

Используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 миллионов рублей. Фактически поставка самой продукции не осуществлена.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Благовещенский районный суд.