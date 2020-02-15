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15февраля
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В Благовещенске масленичные гулянья впервые пройдут на площади ОКЦ

В Благовещенске масленичные гулянья впервые пройдут на площади ОКЦ

В Благовещенске 1 марта отметят Масленицу масленичными гуляньями. Праздник начнется в 12:00 с шествия и презентации участников конкурса масленичных поездов. Для участников готовят ценные призы.

Командам-победителям вручат швейную машинку, парогенератор, домашний текстиль. «Масленичный поезд — это, пожалуй, одна из самых больших и самых красочных площадок городского праздника. В прошлом году в масленичном поезде у нас принимало участие более 600 человек. Ряженые представляют свою масленичную куклу в стихах, в частушках, в песнях, в прибаутках», — рассказала директор Городского дома культуры Наталья Стулина.

Прием заявок для участия в параде масленичных кукол продолжится до 19 февраля. Впервые масленичные гулянья пройдут на площади ОКЦ.

«В этом году у нас изменилась площадка проведения праздника. Уже с понедельника на площади Ленина начнутся инженерно-геологические изыскания, и поэтому впервые масленичные гулянья пройдут на территории ОКЦ», — отметила заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

На территории ОКЦ будет работать несколько тематических площадок. С концертными и игровыми программами выступят театральные и вокальные коллективы. Горожане и гости областного центра смогут поучаствовать в веселых эстафетах, соревнованиях по армреслингу, перетягиванию каната, рубке дров, поднятии гирь.

Также будет установлен «Масленичный столб», на котором разместят 7 ценных призов. Достать подарок можно будет с 13:30 до 13:55. Главный приз — телевизор.

Кроме того, можно будет посмотреть на выставку казачьей утвари, сфотографироваться у фотозоны «Жаворонки прилетели» и купить изделия ручной работы от благовещенских мастеров.

Финальным аккордом праздника станет сожжение чучела Масленицы, рост которого в этом году превысит 3,5 метра.

В ходе праздника гостей по традиции будут бесплатно угощать. Для горожан испекут примерно 3 тысячи блинов. Планируется установить 5 палаток для раздачи, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Всего в столице региона, начиная с 25 февраля, пройдет более 20 мероприятий, приуроченных к празднованию Масленницы. Культурные мероприятия организуют в разных районах города, в том числе в парке Дружбы, 800 квартале, в Садовом, в Белогорье, Плодопитомнике и Моховой Пади.

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#праздники

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