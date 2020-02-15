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15февраля
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сегодня, 09:39 0

В аквацентре Благовещенска скончался мужчина

В аквацентре Благовещенска скончался мужчина
Фото: Амур.инфо

В ночь с 14 на 15 февраля в одном из водных комплексов в Благовещенске скончался мужчина 1971 года рождения. По имеющейся у Амур.инфо информации, это произошло около часа ночи. После того как мужчина нырнул в бассейн, ему стало плохо.

Из воды тело вытащили друзья. Как пояснили в городской полиции, сообщение о происшествии поступило от скорой помощи. Материалы направлены в следственный комитет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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#происшествия

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