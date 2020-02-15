Выбор читателей за 14 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 14 февраля.

По решению суда благовещенская мэрия должна вывезти пять незаконно расположенных гаражей. Строения самовольно установлены вблизи теплосетей в 11 квартале, ограниченного улицами Амурская – Мухина – Зейская – Новая.

Пассажиров, вылетающих прямым рейсом S7-3062 из Благовещенска в Москву 16 февраля, перевозчик предупреждает о разовой корректировке в маршруте. Самолет выполнит перелет с промежуточной посадкой на дозаправку в аэропорту Новосибирска.

Исчезновение амурчанки Ксении Литвиновой, которая пропала по пути из Санкт-Петербурга в Туапсе, стало одной из тем программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Выпуск был посвящен работе в России служб такси и связанным с этим происшествиям.

Китайские врачи применили для лечения зараженных коронавирусом пациентов методику переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19. Метод доказал свою эффективность.