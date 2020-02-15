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Выбор читателей за 14 февраля

Выбор читателей за 14 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 14 февраля.

Суд обязал администрацию Благовещенска вывезти незаконные гаражи из центра города

По решению суда благовещенская мэрия должна вывезти пять незаконно расположенных гаражей. Строения самовольно установлены вблизи теплосетей в 11 квартале, ограниченного улицами Амурская – Мухина – Зейская – Новая.

Пассажиров авиарейса Благовещенск – Москва предупреждают о корректировке маршрута

Пассажиров, вылетающих прямым рейсом S7-3062 из Благовещенска в Москву 16 февраля, перевозчик предупреждает о разовой корректировке в маршруте. Самолет выполнит перелет с промежуточной посадкой на дозаправку в аэропорту Новосибирска.

Исчезновение амурчанки стало темой программы Андрея Малахова

Исчезновение амурчанки Ксении Литвиновой, которая пропала по пути из Санкт-Петербурга в Туапсе, стало одной из тем программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Выпуск был посвящен работе в России служб такси и связанным с этим происшествиям.

В Китае медики нашли эффективный способ лечения коронавируса

Китайские врачи применили для лечения зараженных коронавирусом пациентов методику переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19. Метод доказал свою эффективность.

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#Обзор #интернет #СМИ

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