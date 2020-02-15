В элитной новостройке в центре Благовещенска нашли множество нарушений

Стройка затянулась на год, а в сданных квартирах нашли множество недочетов – об этом рассказали собственники квартир в новом 19-этажном доме в центре Благовещенска. Застройщик уверяет, что существенных нарушений нет, и обещает быстро устранить все недостатки. Но люди готовы идти в суд.

Дом на Зейской – Богдана Хмельницкого должны были сдать в эксплуатацию в конце 2018 года. Окончания строительства ждали собственники 119 квартир. Но в итоге стройка затянулась, уведомление о сдаче многоэтажки дольщикам пришло только в январе 2020 года.

«Мы купили квартиру здесь в 2018 году, когда уже стояла коробка дома. Нам сказали, что в конце 2018 года дом сдадут. Прораб заверил, что осталось немного доделать. Но в октябре 2018-го стройка встала. Хотя еще тепло было. Возобновилось строительство в конце апреля-начале мая 2019 года. И все время нам обещали, что вот-вот дом сдадут. Мы бы эти деньги лучше в другую квартиру вложили, сумма-то немаленькая. Мы, конечно, не в съемном жилье сейчас живем, в своем. Но мы брали эту квартиру для наших уже взрослых детей, и все это время живем с ними вместе в ожидании переезда», – высказалась одна из дольщиц.

Другим дольщикам повезло меньше – они сдачу дома ждали в съемном жилье, более того, некоторые для покупки квартиры в новостройке взяли ипотеку.

«В марте 2018 года мы взяли квартиру в этом доме за 5 миллионов 120 тысяч рублей – у нас был миллион рублей своих средств, плюс деньги маткапитала и еще 3,5 миллиона взяли в банке в виде ипотеки. Вкладывались в большую квартиру с расчетом на то, что наконец сможем комфортно жить своей большой семьей, не ютясь на съемной маленькой квартире. Все это время, пока ждали сдачу дома, мы платили и за съем жилья, и за ипотеку. Откладывали деньги на ремонт нового жилья, но в итоге все их за этот год потратили. Не ожидали такие финансовые трудности», – поделился другой дольщик.

В итоге квартиры сдали с задержкой – ждать пришлось год. Собственники поспешили принять долгожданные квадратные метры, но при осмотре обнаружили недочеты, которые, с их слов, видно невооруженным глазом. Засомневавшиеся в качестве выполненных работ люди заказали частную экспертизу, которая подтвердила, что проблемы есть.

«Наняли эксперта, который все оценил. Арматура из стен торчит, провода все наружу, дыры в стенах, полы кривые, с вентиляцией проблемы. Составили акт, отправили застройщику, чтобы исправили. Если не исправят, то пойдем в суд. Такие проблемы с квартирами, я знаю, и у других дольщиков. Тоже сделано некачественно. Но не все готовы ждать переделок. Одни говорят, что это бесполезно, другие – что долго. Мой знакомый, у кого тоже здесь квартира, решил сам все устранять, не связываться с застройщиком и судами. Он уже дизайнера нанял», – добавил дольщик.

«Я не разбираюсь в этих квартирах, поэтому наняли специалиста, чтобы сделал экспертизу, причем немаленькие деньги заплатили. Я просто увидела невооруженным глазом нарушения – дырки в стенах, провода торчат, на балконе щели, из окон дует, вентиляция не работает. Как-то халатно все сделано. У других дольщиков тоже в квартирах аналогичные проблемы. Но некоторые не хотят разбираться. Вот с те, с кем я общалась, сказали, что им быстрее въехать надо, и так долго ждали сдачи дома. Поэтому они сами все недостатки устранят и заедут. Но мы не хотим в такую квартиру заезжать. Может, это вообще небезопасно жить там, мало ли. Если принимать работу, то качественную. Столько ждали, еще немного подождем», – сказала дольщица.

С результатами экспертизы одной из квартир ознакомилось ИА «Амур.инфо». Заключение выдавало «Амурское экспертное бюро». Согласно документу, размеры квартиры не соответствуют размерам на плане, также обнаружены другие недостатки: стены и полы неровные, в стенах наблюдаются несрезанные арматурные штыри и гвозди, есть незаделанные отверстия и штробы после прокладки электропроводки. Кроме того, выявлено отсутствие тяги в вентиляции, есть проблемы со стеклопакетами и радиаторами. Стоимость восстановительных работ по одной квартире эксперты оценили в 281 тысячу 845 рублей.

Историю этой многоэтажки в своем блоге рассказал и юрист Игорь Волобуев – к нему за правовой помощью обратились некоторые дольщики. Если урегулировать все вопросы с застройщиком не получится в досудебном порядке, люди готовы идти в суд. В числе их требований – устранение недочетов в квартирах и выплата неустойки за период просрочки. Кроме того, застройщику грозит штраф в размере 50 % за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Также ему придется выплатить компенсацию морального вреда и все понесенные дольщиками судебные расходы, отметил Игорь Волобуев.

«Дольщики обращались ко мне уже давно, но я рекомендовал не торопить события и подождать, пока дом будет введен в эксплуатацию. Потому что можно один раз зайти в суд сразу по двум претензиям – по просрочке сдачи дома и по некачественно выполненным работам – и взыскать деньги по двум пунктам», – сказал Игорь Волобуев.

Он также добавил, что официальное объяснение со стороны застройщика, почему сроки сдачи дома переносились, – изменение проектной документации. Но, согласно федеральному законодательству, отметил юрист, все изменения в проекте производятся с согласия участников долевого строительства, более того, они должны быть опубликованы в проектной декларации.

«Ничего нигде не публиковалось, людей не ставили в известность об изменениях в проекте. Изменения вносились в одностороннем порядке, причем они существенные, там изменения площадей идут. Но каждый дольщик, помимо прав на свою квартиру, имеет право на общедомовое имущество, поэтому корректировки в проекте должны были с ними согласовываться», – добавил юрист.

Застройщик на все претензии собственников квартир отвечает, что существенных проблем с квартирами нет, а те недочеты, что имеются, они готовы устранить в ближайшее время. Что касается продления сроков сдачи дома, то всем дольщикам направляли письменные уведомления.

«Мы своевременно всех известили в письменном виде о продлении сроков сдачи, и в договоре это было прописано. Изначально мы планировали подземную стоянку, а потом переделали проект, сделали его уже без подземной стоянки. Наши ресурсы и финансовое положение не позволяли нам сделать эту стоянку. Эти изменения надо было согласовывать через Москву, это, конечно, не быстро все. Конкретно по проекту, что он будет изменен, людям мы не отсылали извещений, но эта информация была у нас на сайте.

По качеству квартир – если небольшие недочеты и есть, то мы их готовы исправлять. Мы работали с субподрядчиками, у них гарантия на работу есть, все исправляется. Но отмечу, что там нет существенных недостатков, и это не повсеместно, не во всех квартирах. По исправлению недочетов с каждым собственником индивидуально все оговаривается. В наших же интересах передать квартиры. На данный момент почти все квартиры переданы собственникам. Был бы такой плохой дом, у нас бы квартиры стояли непроданные, а у нас нет свободных квартир. Конечно, возможно, мы могли где-то что-то проглядеть, Госстройнадзор мог проглядеть. Хотя специалисты Госстройнадзора проверяли все, указывали нам на недочеты, и мы все исправляли. Дом в итоге был принят экспертами», – прокомментировал гендиректор ООО «Великая стена» Константин Мандро.

Прокомментировать ситуацию с домом ИА «Амур.инфо» попросило и инспекцию Госстройнадзора Амурской области. В адрес руководства был направлен официальный запрос. Ответ в ведомстве обещали дать на следующей неделе.