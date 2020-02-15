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В элитной новостройке в центре Благовещенска нашли множество нарушений

В элитной новостройке в центре Благовещенска нашли множество нарушений

Стройка затянулась на год, а в сданных квартирах нашли множество недочетов – об этом рассказали собственники квартир в новом 19-этажном доме в центре Благовещенска. Застройщик уверяет, что существенных нарушений нет, и обещает быстро устранить все недостатки. Но люди готовы идти в суд.

Дом на Зейской – Богдана Хмельницкого должны были сдать в эксплуатацию в конце 2018 года. Окончания строительства ждали собственники 119 квартир. Но в итоге стройка затянулась, уведомление о сдаче многоэтажки дольщикам пришло только в январе 2020 года.

«Мы купили квартиру здесь в 2018 году, когда уже стояла коробка дома. Нам сказали, что в конце 2018 года дом сдадут. Прораб заверил, что осталось немного доделать. Но в октябре 2018-го стройка встала. Хотя еще тепло было. Возобновилось строительство в конце апреля-начале мая 2019 года. И все время нам обещали, что вот-вот дом сдадут. Мы бы эти деньги лучше в другую квартиру вложили, сумма-то немаленькая. Мы, конечно, не в съемном жилье сейчас живем, в своем. Но мы брали эту квартиру для наших уже взрослых детей, и все это время живем с ними вместе в ожидании переезда», – высказалась одна из дольщиц.

Другим дольщикам повезло меньше – они сдачу дома ждали в съемном жилье, более того, некоторые для покупки квартиры в новостройке взяли ипотеку.

«В марте 2018 года мы взяли квартиру в этом доме за 5 миллионов 120 тысяч рублей – у нас был миллион рублей своих средств, плюс деньги маткапитала и еще 3,5 миллиона взяли в банке в виде ипотеки. Вкладывались в большую квартиру с расчетом на то, что наконец сможем комфортно жить своей большой семьей, не ютясь на съемной маленькой квартире. Все это время, пока ждали сдачу дома, мы платили и за съем жилья, и за ипотеку. Откладывали деньги на ремонт нового жилья, но в итоге все их за этот год потратили. Не ожидали такие финансовые трудности», – поделился другой дольщик.

В итоге квартиры сдали с задержкой – ждать пришлось год. Собственники поспешили принять долгожданные квадратные метры, но при осмотре обнаружили недочеты, которые, с их слов, видно невооруженным глазом. Засомневавшиеся в качестве выполненных работ люди заказали частную экспертизу, которая подтвердила, что проблемы есть.

«Наняли эксперта, который все оценил. Арматура из стен торчит, провода все наружу, дыры в стенах, полы кривые, с вентиляцией проблемы. Составили акт, отправили застройщику, чтобы исправили. Если не исправят, то пойдем в суд. Такие проблемы с квартирами, я знаю, и у других дольщиков. Тоже сделано некачественно. Но не все готовы ждать переделок. Одни говорят, что это бесполезно, другие – что долго. Мой знакомый, у кого тоже здесь квартира, решил сам все устранять, не связываться с застройщиком и судами. Он уже дизайнера нанял», – добавил дольщик.

«Я не разбираюсь в этих квартирах, поэтому наняли специалиста, чтобы сделал экспертизу, причем немаленькие деньги заплатили. Я просто увидела невооруженным глазом нарушения – дырки в стенах, провода торчат, на балконе щели, из окон дует, вентиляция не работает. Как-то халатно все сделано. У других дольщиков тоже в квартирах аналогичные проблемы. Но некоторые не хотят разбираться. Вот с те, с кем я общалась, сказали, что им быстрее въехать надо, и так долго ждали сдачи дома. Поэтому они сами все недостатки устранят и заедут. Но мы не хотим в такую квартиру заезжать. Может, это вообще небезопасно жить там, мало ли. Если принимать работу, то качественную. Столько ждали, еще немного подождем», – сказала дольщица.

С результатами экспертизы одной из квартир ознакомилось ИА «Амур.инфо». Заключение выдавало «Амурское экспертное бюро». Согласно документу, размеры квартиры не соответствуют размерам на плане, также обнаружены другие недостатки: стены и полы неровные, в стенах наблюдаются несрезанные арматурные штыри и гвозди, есть незаделанные отверстия и штробы после прокладки электропроводки. Кроме того, выявлено отсутствие тяги в вентиляции, есть проблемы со стеклопакетами и радиаторами. Стоимость восстановительных работ по одной квартире эксперты оценили в 281 тысячу 845 рублей.

Историю этой многоэтажки в своем блоге рассказал и юрист Игорь Волобуев – к нему за правовой помощью обратились некоторые дольщики. Если урегулировать все вопросы с застройщиком не получится в досудебном порядке, люди готовы идти в суд. В числе их требований – устранение недочетов в квартирах и выплата неустойки за период просрочки. Кроме того, застройщику грозит штраф в размере 50 % за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Также ему придется выплатить компенсацию морального вреда и все понесенные дольщиками судебные расходы, отметил Игорь Волобуев.

«Дольщики обращались ко мне уже давно, но я рекомендовал не торопить события и подождать, пока дом будет введен в эксплуатацию. Потому что можно один раз зайти в суд сразу по двум претензиям – по просрочке сдачи дома и по некачественно выполненным работам – и взыскать деньги по двум пунктам», – сказал Игорь Волобуев.

Он также добавил, что официальное объяснение со стороны застройщика, почему сроки сдачи дома переносились, – изменение проектной документации. Но, согласно федеральному законодательству, отметил юрист, все изменения в проекте производятся с согласия участников долевого строительства, более того, они должны быть опубликованы в проектной декларации.

«Ничего нигде не публиковалось, людей не ставили в известность об изменениях в проекте. Изменения вносились в одностороннем порядке, причем они существенные, там изменения площадей идут. Но каждый дольщик, помимо прав на свою квартиру, имеет право на общедомовое имущество, поэтому корректировки в проекте должны были с ними согласовываться», – добавил юрист.

Застройщик на все претензии собственников квартир отвечает, что существенных проблем с квартирами нет, а те недочеты, что имеются, они готовы устранить в ближайшее время. Что касается продления сроков сдачи дома, то всем дольщикам направляли письменные уведомления.

«Мы своевременно всех известили в письменном виде о продлении сроков сдачи, и в договоре это было прописано. Изначально мы планировали подземную стоянку, а потом переделали проект, сделали его уже без подземной стоянки. Наши ресурсы и финансовое положение не позволяли нам сделать эту стоянку. Эти изменения надо было согласовывать через Москву, это, конечно, не быстро все. Конкретно по проекту, что он будет изменен, людям мы не отсылали извещений, но эта информация была у нас на сайте.

По качеству квартир – если небольшие недочеты и есть, то мы их готовы исправлять. Мы работали с субподрядчиками, у них гарантия на работу есть, все исправляется. Но отмечу, что там нет существенных недостатков, и это не повсеместно, не во всех квартирах. По исправлению недочетов с каждым собственником индивидуально все оговаривается. В наших же интересах передать квартиры. На данный момент почти все квартиры переданы собственникам. Был бы такой плохой дом, у нас бы квартиры стояли непроданные, а у нас нет свободных квартир. Конечно, возможно, мы могли где-то что-то проглядеть, Госстройнадзор мог проглядеть. Хотя специалисты Госстройнадзора проверяли все, указывали нам на недочеты, и мы все исправляли. Дом в итоге был принят экспертами», – прокомментировал гендиректор ООО «Великая стена» Константин Мандро.

Прокомментировать ситуацию с домом ИА «Амур.инфо» попросило и инспекцию Госстройнадзора Амурской области. В адрес руководства был направлен официальный запрос. Ответ в ведомстве обещали дать на следующей неделе.

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#закон #строительство

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Комментарии
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  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    2 часа назад

    Заказуха поперла. Волобуев поднимает волну чтоб срубить побольше бабла с дольщиков, а АмурИнфо ему в этом помогает. Доказательств нарушений никаках (кроме частных экспертиз, от сомнительных организаций) зато главная новость как Волобуев спасает город от китайских застройщиков. Хайп в непрекрытом виде.

    Пусть Волобуев сам станет техническим заказчиком и что-нибудь построит, а мы посмотрим на результаты.

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    2 часа назад

    Страж_цитаделиЗаказуха поперла. Волобуев поднимает волну чтоб срубить побольше бабла с дольщиков, а АмурИнфо ему в этом помогает. Доказательств нарушений никаках (кроме частных экспертиз, от сомнительных организаций) зато главная новость как Волобуев спасает город от китайских застройщиков. Хайп в непрекрытом виде.

    Пусть Волобуев сам станет техническим заказчиком и что-нибудь построит, а мы посмотрим на результаты.


    Даже сам застройщик в тексте говорит, что нарушения находила и инспекция госстройнадзора, и они.))) а как простите ваши "сомнительные" частные организации лицензии на работу то получили? И для чего вообще нужна частная экспертиза, если она такая сомнительная? :) вы наверное представитель застройщика?

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Да уж, где фотографии недочетов в квартирах? Дыры, щели и прочее из вышеперечисленного?

  • 123654

    123654
    2 часа назад

    В элитной новостройке..... Я Вас умоляю, какая элитная? "Курятник" в центре города. Предполагаю что в доме порядка 400-500 квартир, ну и конечно же у каждого владельца элитного жилья должен быть как минимум 1 авто. Мне вот интересно, куда владельцы будут ставить эти автомобили?

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    тоже показалось странным,что с таким количеством хат друг на друге,жилье автор посчитал элитным.А как тогда назвать дома на набережной?

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Так у нас тогда только элитное жильё и строится.

  • хаййп

    хаййп
    2 часа назад

    бабаяга

    тоже показалось странным,что с таким количеством хат друг на друге,жилье автор посчитал элитным.А как тогда назвать дома на набережной?



    Супер - элитный дом на набережной

  • Karasik

    Karasik
    2 часа назад

    123654 28 минут назад

    В элитной новостройке..... Я Вас умоляю, какая элитная? "Курятник" в центре города. Предполагаю что в доме порядка 400-500 квартир, ну и конечно же у каждого владельца элитного жилья должен быть как минимум 1 авто. Мне вот интересно, куда владельцы будут ставить эти автомобили?

    ++++++++++

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    1 час назад

    Интересно будет ознакомиться с ответом инспекции. А что они скажут по поводу электропроводки, которая, как показали эксперты не соответствует ГОСТ?

  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    1 час назад

    Нарушения есть всегда и у всех. Это неоспоримый факт. Но в данной публикации АмурИнфо есть ссылка на Волобуева и его карманную экспертизу, но нет перечисления каких либо нарушений в процессе строительства и после сдачи дома зафиксированных ГАСН и указаных в предписаниях. Где факты? Установленные в законном порядке. Пока нет решений суда или предписаний ГАСН все это похоже на очернение застройщика. Волобуев кошмарит бизнес.

    Зачем АмурИнфо в этом учавствует, мне не понятно.

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    Правильно Игорь защищает жителей

  • Ditrih

    Ditrih
    1 час назад

    "Человейник" у китайских застройщиков, за охренительные деньги, еще и в кредит, с сомнительным качеством?

    И оно разлетается еще на стадии строительства?

    Задумалсо.

    Такое впечатление, что жилищная проблема создана специально, чтобы "метр" не дешевел (если такую хренотень уже покупают).

  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    1 час назад

    И кстати, что такое "Амурское экспертное бюро" ИП Лемешко О.П.? Это кто ? что он за свою жизнь построил или запроектировал? У него вообще квалификация и образование есть? Он состоит в реестрах НОСТРОЙ или НОПРИЗ?

    Может это какой-нибудь мега строитель типа Синькова или Деревянко? Раньше у Волобуева было свое ООО "Строительный комиссар" но оно благополучно загнулось потому, что все работники разбежались. Теперь вот возникло "Амурское экспертное бюро" тоже видать великие специалисты в строительстве. Гараж себе и забор теще построил и уже эксперт.

  • Scoville

    Scoville
    26 минут назад

    123654В элитной новостройке..... Я Вас умоляю, какая элитная? "Курятник" в центре города. Предполагаю что в доме порядка 400-500 квартир, ну и конечно же у каждого владельца элитного жилья должен быть как минимум 1 авто. Мне вот интересно, куда владельцы будут ставить эти автомобили?


    Их унитазы будут стоять около учреждений по соседству по видеокамерами и на стоянках для инвалидов около магазинов.

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    8 минут назад

    Страж_цитаделиИ кстати, что такое "Амурское экспертное бюро" ИП Лемешко О.П.? Это кто ? что он за свою жизнь построил или запроектировал? У него вообще квалификация и образование есть? Он состоит в реестрах НОСТРОЙ или НОПРИЗ?

    Может это какой-нибудь мега строитель типа Синькова или Деревянко? Раньше у Волобуева было свое ООО "Строительный комиссар" но оно благополучно загнулось потому, что все работники разбежались. Теперь вот возникло "Амурское экспертное бюро" тоже видать великие специалисты в строительстве. Гараж себе и забор теще построил и уже эксперт.


    Вы можете прокомментировать, как наш доблестный ГОССТРОЙНАДЗОР на Ура принимает дома китайских застройщиков?? Напрасно вы пытаетесь очернить Волобуева, проблема там не в одной квартире и не в двух. И вы это прекрасно знаете, но пытаетесь переключить внимание с недобросовестного застройщика и ГОССТРОЙНАДЗОРа, на юриста. Не будет проблем, не будет и Волобуева. Направьте вашу энергию, на великих специалистов, которые приняли дом и дали разрешение на ввод.

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