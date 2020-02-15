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15февраля
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Золотодобытчики в ДФО просят включить свою профессию в перечень сезонных

Золотодобытчики в ДФО просят включить свою профессию в перечень сезонных
Фото: zsamur.ru

В областном центре Приамурья в пятницу, 14 февраля, состоялась конференция Ассоциации золотопромышленников Дальнего Востока и Забайкалья. В ней приняли участие представители Камчатского, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Магаданской, Амурской областей, Республики Саха (Якутия), а также члены правительства и депутаты законодательного собрания Приамурья.

На мероприятии сразу несколько руководителей отраслевых предприятий заявили, что старатели Дальнего Востока желают участвовать в законопроектной работе

Одна из инициатив, в которой заинтересован Союз старателей России – это включение золотодобытчиков в перечень сезонных профессий. Это лоббируют для того, чтобы дать работникам возможность не терять трудовой стаж во время вынужденных простоев и параллельно решить довольно острую кадровую проблему, возникающую даже у стабильных предприятий с высокой заработной платой во многом из-за отсутствия стимула у населения трудиться в суровых условиях Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Также недропользователи считают необходимым определить в соответствующем федеральном законе понятие «техногенные образования» – ресурсы, которые после отработки месторождений остаются в отвалах, хвостах обогащения и других отходах горного производства – и закрепить за органами местного самоуправления право предоставлять их предприятиям в разработку на основании простой заявки, без аукционов и конкурсов.

Сейчас права законотворческой инициативы региональные ассоциации золотопромышленников не имеют. В связи с этим на конференции прозвучала просьба посодействовать в продвижении предложений парламентариями регионов. По их мнению, это могло бы дать очередной толчок к развитию золотодобычи на Дальнем Востоке и в Забайкалье, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

«В законодательном собрании такие вопросы находятся в ведении комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. Все предложения можно направлять туда, они будут рассмотрены, проработаны и в случае необходимости представлены либо в форме областного закона, либо в виде законотворческой инициативы в Государственную думу или Совет Федерации», – прокомментировал Вячеслав Логинов.

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#заксобрание #производство #экономика

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