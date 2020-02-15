Гороскоп 15 февраля: Стрельцов ждет успех, у Весов интересное знакомство

Восход Солнца: 07:41

Заход Солнца: 17:45

Солнце в Водолее.

Овен. Жизненный потенциал на высоком уровне. Вероятно, сегодня Вы услышите много хороших слов в свой адрес, что, безусловно, будет приятно. Но уже во второй половине дня Вы почувствуете спад в настроении. Легкая депрессия начнет овладевать вами к вечеру. Но не следует уходить в себя.

Телец. Сегодня нужно быть осторожным и внимательным при выполнении любого дела. Звезды советуют не предпринимать активных действий и не проявлять упрямство в непринципиальных вопросах. Вероятны домашние хлопоты или недомогание.

Близнецы. День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. В этот день звезды рекомендуют Вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убытки. Вероятно серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.

Рак. Один из «чистых» дней. Благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок. Все покупки, кроме драгоценных металлов и мебели, будут удачны. Постарайтесь сегодня не тратить время зря, Вы сможете сделать многое за короткий промежуток времени. Вероятны встречи с друзьями.

Читайте также

Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля: Весы исправят ошибки, а Скорпионы поделятся опытом

Лев. Сатанинский день. День активной борьбы с соблазнами и искушениями. Если сегодня на работе Вам предложат съездить в командировку, откажитесь: вероятны авария или крупные финансовые потери. Ваши дела могут замедлиться оттого, что натолкнутся на непреодолимые препятствия.

Дева. День благоприятный для проявления ваших талантов в профессиональной сфере деятельности, для раскрытия творческого потенциала. Напряженный день, связанный с духовным перерождением, переосмыслением ценностей или преодолением сомнений. Звезды рекомендуют закончить все дела, которые Вы откладывали в долгий ящик. Предстоят новые предложения, которые потребуют максимум вашего времени и внимания.

Весы. Вероятно, сегодня Вы почувствуете небывалый прилив сил. Все, за что бы Вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций Вы сможете выйти с выгодой для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Женщинам-Весам предстоит знакомство, которое может стать началом любовного романа.

Скорпион. День благоприятен и для работы, и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут Вас стороной, получится все, что вы наметите. Сегодня, возможно, произойдет какое-то важное событие в вашей жизни. Вероятно, Вас ждет романтическая встреча с человеком, который может стать предметом вашей любви.

Читайте также

Гороскоп на февраль 2020 года: Рыбы свернут горы, у Львов карьерный рост

Стрелец. Звезды не советуют стремиться к переменам или разбираться в межличностных отношениях – отложите это на следующую субботу. Признание и успех Вам гарантированы в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.

Козерог. Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, с покупками и приобретениями. Эмоциональная гибкость и доброжелательность к окружающим людям помогут заложить основы финансового подъема или будущего успеха в карьере.

Водолей. В эмоциональном плане день обещает быть очень противоречивым. Вероятны приступы раздражительности или нервные срывы. В лучшем случае Вы попытаетесь реализовать самые смелые из своих идей по принципу «с головой в омут», в худшем – внутренний разлад с самим собой приведет к конфликтам в семье. Не торопитесь ссориться с близкими людьми. Постарайтесь избегать взрывоопасных ситуаций, выяснения отношений.

Рыбы. Критический день. Вероятно ухудшение отношений с начальством или сотрудниками. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что любые начинания окажутся иллюзорными и нереальными, а излишнее напряжение может подорвать здоровье.

Астролог: Вальдемар Небоходцев