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14февраля
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Депутаты предлагают поддержать предпринимателей, которые занимаются сбором трав, ягод и орехов

Депутаты предлагают поддержать предпринимателей, которые занимаются сбором трав, ягод и орехов

В Законодательном собрании Амурской области зреет новый закон, который позволит предпринимателям, занимающимся сбором и переработкой дикоросов, получать государственные субсидии. Брусника, голубика, шиповник, папоротник, иван-чай, кедровые орехи – всем этим богата Амурская область. Однако в этой отрасли есть серьезные проблемы. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала руководитель фракции ЛДПР в амурском заксобрании Ольга Петайчук.

«Я сама с Селемджинского района и помню, как в советское время бруснику заготавливали десятками, сотнями килограммов. Покупали машины, квартиры, отправлялись в Японию, это был очень хороший заработок в северных районах», – вспоминает Ольга Сергеевна.

Около полугода назад к Ольге Петайчук обратился бывший предприниматель Анатолий Гончаренко и предложил создать в Амурской области отдельную отрасль экономики – добычу и переработку дикоросов.

По словам Ольги Сергеевны, существующий федеральный закон сейчас создает проблемы сборщикам дикоросов, так как для добычи в промышленных масштабах необходимо сначала взять участок тайги в аренду, и уже потом там собирать ягоды, травы или орехи. «Но дикоросы – это особая отрасль, там не работают люди, как на том же сельскохозяйственном предприятии, от начала до конца. Это работа сезонная. Поэтому здесь нужен особый подход», – поясняет гостья программы.

1 февраля прошла встреча губернатора и представителей фракции ЛДПР, на которой был поднят и этот вопрос. «Вот тут мы нашли понимание со стороны губернатора. Он сказал, что эту отрасль надо развивать, это даст в том числе рабочие места в тех населенных пунктах, которые остались без производства», – добавляет Ольга Петайчук.

Подробнее о том, что будет представлять собой новый законопроект, об этом в видео.

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#Простые вопросы #экономика

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    10 минут назад

    В Законодательном собрании Амурской области "зреет" новый закон, все в тайгу, скоро созреет, и зачем нам промышленное производство... насобираем-продадим...никаких затрат, да еще субсидию дадут...

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