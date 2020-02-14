Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:57 0

Енотовидная собака укусила жителя Благовещенска

Енотовидная собака укусила жителя Благовещенска
Фото: www.instagram.com

На улице Благовещенска нашли енотовидную собаку. Случайный прохожий спас обитателя леса от бродячих псов.

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Лазо - Октябрьской.

Живую находку благовещенец принес в приют «Остров спасения». Как рассказала «Амур.инфо» сотрудник зоозащитной организации, мужчину укусил испуганный зверь. Енотовидные собаки часто становятся носителями бешенства, поэтому спасителю животного придется пройти обследование у врачей.

Нового питомца приют передал в Амурский областной эколого-биологический центр. Там дикую собаку обследуют и решат ее судьбу.

Просмотров всего: 175

#животные

распечатать


Происшествия 4

В амурском заказнике обнаружили павших кабанов (видео)
В России и мире

В Шотландии на берег вынесло огромный скелет неизвестного существа
В России и мире 2

Китайцы делают маски для питомцев, чтобы спасти их от коронавируса
Общество 2

Амурские экологи спасают аистов от электрических ударов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь