Енотовидная собака укусила жителя Благовещенска

На улице Благовещенска нашли енотовидную собаку. Случайный прохожий спас обитателя леса от бродячих псов.

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Лазо - Октябрьской.

Живую находку благовещенец принес в приют «Остров спасения». Как рассказала «Амур.инфо» сотрудник зоозащитной организации, мужчину укусил испуганный зверь. Енотовидные собаки часто становятся носителями бешенства, поэтому спасителю животного придется пройти обследование у врачей.

Нового питомца приют передал в Амурский областной эколого-биологический центр. Там дикую собаку обследуют и решат ее судьбу.