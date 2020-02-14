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сегодня, 17:52 0

Дочь Успенской сбежала в США и записала странное видео

Дочь Успенской сбежала в США и записала странное видео
Фото: instagram.com/pacha_tati/

После громкого скандала дочь Успенской улетела в США за долгожданной свободой. Но многие подписчики сильно за нее испугались.

Ранее 30-летняя Татьяна Плаксина обвинила мать в тирании и агрессии, но позже попросила за это прощения. Однако это не помешало девушке сбежать к отцу в Штаты. Там единственная наследница Успенской записала видео для подписчиков, где отметила, что пока не может прокомментировать сложившуюся ситуацию, и стала рассуждать о дьяволе.

«Я вас сильно люблю. Прям сильно. Но пока не готова комментировать происходящее в силу того, что оно ещё не переварилось. Возможно, дьявол сам задумал своё уничтожение. Если дьявол – это технологии, технократическое общество, то самое поразительное – это то, что именно через телефон мы найдём выход друг к другу», – сказала девушка в видео.

Спустя несколько часов после публикации, девушка удалила видео.

После просмотра подписчики стали делиться своими мыслями насчёт поведения и монолога Татьяны, которые вызвали у них серьёзные опасения. Многие считают, что девушка была в неадекватном состоянии. А причиной тому употребление наркотиков. При этом ранее Татьяна сама заявила, что у неё была зависимость от запрещённых препаратов, которые якобы ей предоставляла родная мать.

Однако некоторые связали её состояние со стрессом и указали, что вина родителей в том, что происходит с Татьяной, действительно есть. Любовь Успенская ранее заявила, что её долгое время шантажировал отец девушки, который развращал дочь деньгами и мог настроить против матери, сообщает Life.

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