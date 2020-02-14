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14февраля
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сегодня, 17:35 4

В аварии с буксируемым автомобилем в Благовещенске пострадали два человека (фото, видео)

В аварии с буксируемым автомобилем в Благовещенске пострадали два человека (фото, видео)
Фото: instagram.com/autoroad.blg

14 февраля в Благовещенске произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Estima Lucida и Nissan Qashqai, причем последний в этот момент буксировался.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 15:38 в районе дома № 112 по улице 50-летия Октября. Водитель машины Toyota Windom буксировал автомобиль Nissan Qashqai. Он поворачивал налево на зеленый сигнал светофора на перекрестке улиц 50-летия Октября – Магистральная. В это время водитель машины Toyota Estima Lucida двигался в прямом направлении по улице Магистральной, и произошло столкновение «эстимы» с «кашкаем».

Фото: instagram.com/autoroad.blg

В результате ДТП пострадали два человека – женщина 1984 года рождения с Qashqai и мужчина 1987 года рождения с Estima. Люди доставлены в Амурскую областную клиническую больницу.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    48 минут назад

    на эстиме ехал олень

  • епрст

    епрст
    40 минут назад

    Олень на виндоме. Скороть 60 км/ч. Ты разглядишь трос? если у тебя преимущество.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    34 минуты назад

    tankist btb

    на эстиме ехал олень,

    да не на танке...хоть и на зеленый тоже, на тросике не видно флажков...

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    28 минут назад

    Олень на Виндоме. На светофоре ещё 10 секунд как зелёный должен гореть - чё он попёр в поворот с грузом на заднице?

    хотя.... не всё так однозначно..... может в это время в Кашкае начальник злобный сидел)))

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