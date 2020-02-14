В аварии с буксируемым автомобилем в Благовещенске пострадали два человека (фото, видео)

Фото: instagram.com/autoroad.blg

14 февраля в Благовещенске произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Estima Lucida и Nissan Qashqai, причем последний в этот момент буксировался.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 15:38 в районе дома № 112 по улице 50-летия Октября. Водитель машины Toyota Windom буксировал автомобиль Nissan Qashqai. Он поворачивал налево на зеленый сигнал светофора на перекрестке улиц 50-летия Октября – Магистральная. В это время водитель машины Toyota Estima Lucida двигался в прямом направлении по улице Магистральной, и произошло столкновение «эстимы» с «кашкаем».

Фото: instagram.com/autoroad.blg

В результате ДТП пострадали два человека – женщина 1984 года рождения с Qashqai и мужчина 1987 года рождения с Estima. Люди доставлены в Амурскую областную клиническую больницу.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Видео: instagram.com/blag_dtp