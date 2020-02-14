В Приамурье дадут старт строительству пяти физкультурно-оздоровительным комплексам

Пять физкультурно-оздоровительных комплексов начнут возводить в Амурской области в этом году. Их построят по программе «Газпром – детям», которая действует в Приамурье с 2017 года.

Три ФОКа – это малые универсальные спортивные залы. Их возведут в Благовещенске, Магдагачи, Тамбовке. В них можно будет не только проводить соревнования по игровым видам спорта и единоборствам, но и осуществлять тренировки. Два комплекса побольше построят в областной столице и Тынде.

«В Тынде появится не только универсальный игровой зал, но и крытая хоккейная коробка. Там можно будет проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, бадминтону, теннису, различным единоборствам, принимать нормативы, а также организовывать турниры и тренировочные сборы по хоккею. А в Благовещенске в большом физкультурно-оздоровительном комплексе будет базироваться детская спортивная школа», – поделился министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

В Благовещенске подготовка к строительству уже началась. Участки под застройку переданы в аренду инвестору. Один ФОК расположится в микрорайоне по Новотроицкому шоссе, между улицами Институтской и Воронкова. Планируется, что подготовительный этап работ начнется в конце февраля. Второй физкультурный комплекс обоснуется на набережной реки Зея. Под его строительство выделена земля, площадью в один гектар.

В связи со строительством ФОКов под вырубку попадет часть зеленых насаждений города – в основном это ильмы и ивы, всего более ста деревьев. Взамен в этом году в черте Благовещенска будут высажены четыре сотни молодых саженцев. Места для посадки сейчас определяются.