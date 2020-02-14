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сегодня, 17:18 0

В Москве два подростка пришли в больницу и попросили забрать их из семьи из-за побоев

В Москве два подростка пришли в больницу и попросили забрать их из семьи из-за побоев
Фото: Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Москве следователи проверяют информацию о том, что два подростка, 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра, обратились в поликлинику с просьбой забрать их из семьи из-за постоянных побоев. Детей госпитализировали.

«В одном из телеграм-каналов сообщается, что двое подростков обратились в детскую поликлинику и попросили врачей забрать их из семьи. Дети сообщили, что подвергаются систематическим побоям», – цитирует Life ведомство.

Отмечается, что у детей выявлены многочисленные синяки и ушибы, у девочки признаки сотрясения мозга. Брата и сестру было решено госпитализировать.

Ранее в 2019 году в Белогорске 18-летний сожитель избил годовалого мальчика. Спасти ребенка не удалось, через две недели после обращения в больницу он скончался.

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#дети #криминал #происшествия

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