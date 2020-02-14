В Амурской области изменятся правила переобучения безработных мам

У безработной жительницы Благовещенска, имеющей ребенка-дошкольника, возникли проблемы при оформлении на курсы переобучения по программе федерального Минтруда. С ее слов, в Центре занятости ей отказали: под программу она не подходит, потому что ребенку уже исполнилось 6 лет.

Как рассказала амурчанка, на учете в Центре занятости она состоит уже больше года. Так как долгое время женщина не могла найти подходящую работу, решила пройти переобучение. Обучиться она планировала на бухгалтера.

«Я узнала, что есть такая программа. Пришла, принесла документы, написала заявление. Обещали позвонить, как время подойдет к курсам. Пришла 11 февраля, мне нужно было отмечаться в Центре занятости, и решила узнать про учебу. Стали искать мои документы – не нашли. Уточнили, сколько ребенку лет, и, когда я сказала, что ему 6, документы нашлись. Они оказались в отдельной папке. То есть мои документы они приняли, но отложили. Сказали, что не могут меня направить на курсы, потому что ждут от Минтруда подтверждения, что возрастной диапазон будет от 0 до 7 лет, а не как сейчас до 6», – поделилась благовещенка.

Курсы, которые она хочет пройти, должны начаться 20 февраля. Женщина переживает, что из-за бюрократических проволочек может не успеть к началу обучения. Она добавила, что в такой ситуации оказали и другие мамы.

«За 3 дня до начала нужно сняться с учета в Центре занятости, чтобы на меня выписали сертификат на курсы. Я нашла в интернете постановление Минтруда от 9 января 2020 года, стала объяснять, что здесь диапазон от 0 до 7. Мне сказали, что ждут именно этого постановления. Все это происходит в какой-то неизвестности, в ожидании», – добавила она.

В Центре занятости Благовещенска рассказали, что действительно ждут утверждения поправок, благодаря которым в программе изменят возрастной диапазон для детей. Со слов руководителя учреждения, изменения в программу внесут к 17-18 февраля.

«Поправка сейчас готовится, она уже в минюсте на утверждении, на подписании у губернатора. Эта программа разработана управлением занятости, утверждена правительством области. В ней четко написано, что дошкольный возраст – до 6 лет. Однако по закону об образовании он до 7 лет. Но, так как в постановлении стоит до 6, на сегодняшнюю дату мы не можем отправлять на курсы родителей, у которых дети старше 6 лет. По постановлению, которое есть на сегодняшний день, если подается заявление, то мы отказываем. Мы обходить закон не можем. Как только будут внесены изменения, мы всех этих людей обучим», – рассказал директор благовещенского Центра занятости Павел Савонов.