В Амурской области к лету появятся еще шесть пунктов для убоя скота

Работу по созданию скотобоен в Амурской области проконтролируют депутаты заксобрания региона. Специализированные площадки появятся в Тамбовском и Благовещенском районах. О сроках, стоимости и регламенте работы сертифицированных пунктов 14 февраля говорили на совещании аграрного комитета амурского парламента.

С 2014 года в России действует технический регламент таможенного союза по безопасности пищевой продукции, в котором содержатся требования к мясопроизводителям. Для усиления эффективности его исполнения в Амурской области введены дополнительные меры: с 1 января 2020 года животных на мясо на продажу можно забивать исключительно в сертифицированных цехах. На сегодняшний день в Приамурье функционируют только 3 таких предприятия: в Толстовке (здесь работает мобильный убойный цех), Белогорске и Свободном.

По информации министерства сельского хозяйства области, работа по оборудованию сертифицированных цехов ведется в нескольких районах региона. В Толстовке, к примеру, пока установлен мобильный пункт убоя, однако рассматривается проект строительства стационарной бойни. Она должна появиться к июлю. В планах минсельхоза области в эти же сроки оборудовать еще пять таких площадок. Уже известно, что одна появится в Благовещенском районе. Проекты еще четырех рассматриваются, пишет пресс-служба амурского заксобрания.

«Важно, чтобы убойные пункты были на территории всех районов Амурской области, даже там, где небольшое количество крестьянско-фермерских хозяйств. В особо отдаленных районах может работать мобильный цех. Мы, в свою очередь, будем контролировать этот процесс, чтобы у граждан не возникало трудностей с забоем. Также важно уберечь их от недобросовестных перекупщиков, которые, воспользовавшись ситуацией, могут сбивать цену», – обозначила ход работы над этим вопросом председатель комитета по аграрной политике, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Чтобы ускорить процесс создания убойных цехов в регионе, правительством области разработан ряд мер поддержки. Большинство из них особенно выгодны предприятиям и частным лицам, которые объединены в кооперативы. Например, предусмотрена возможность компенсации не менее 90 % затрат на создание цеха (но не более 3 миллионов рублей).

«Создание кооперативов – это не только общероссийская, но и мировая практика. Будет хорошо, если предприятия рассмотрят вариант таких объединений. Тем более, как мы видим, инициатива поддерживается на уровне правительства Приамурья. Но независимо от того, будут люди объединяться или нет, вопрос создания в области убойных цехов мы держим на контроле, промежуточные результаты подведем в рамках рабочей группы или на заседании комитета в апреле», – резюмировала Ирина Киевская.