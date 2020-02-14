В Амурской области оштрафовали предпринимателей за нелегальный алкоголь

Четырем амурским предпринимателям придется заплатить штрафы от 250 до 500 тысяч рублей за незаконный оборот алкоголя. Решение в отношении нарушителей вынес Арбитражный суд Амурской области.

Вина была установлена в отношении владельцев торговых точек «Водолей», «Белый лебедь» «Тайванчик» в Благовещенске, а также магазина «Синичка» в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Мы еще раз обращаем внимание предпринимателей на недопустимость оборота алкогольной продукции без лицензии, с поддельными акцизными марками и без таковых, – отметила заместитель министра Татьяна Величко. – В свою очередь гражданам рекомендуем приобретать алкогольную продукцию в установленное законом время, в магазинах, имеющих лицензию, и при покупке обращать внимание на наличие марок. Особую благодарность хочется выразить гражданам с активной позицией. Благодаря их сообщениям нам удается оперативно узнавать о подобных нарушениях и привлекать к ответственности недобросовестных предпринимателей».