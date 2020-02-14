Виновника смертельного ДТП на ж/д переезде в Приамурье приговорили к колонии-поселению

В Амурской области суд вынес приговор водителю автомобиля, который допустил столкновение с поездом. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Данное происшествие случилось на железнодорожном переезде в селе Поздеевка Ромненского района 28 июля 2019 года. В результате аварии погибла 16-летняя девушка. Как пишет пресс-служба Забайкальской железной дороги, к ДТП привело грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом, что привело к столкновению и гибели пассажирки.

Просмотров всего: 231

#ДТП #происшествия #суды #транспорт

распечатать

Александр Авдеев