Бабушка пришла поддержать внука на соревнованиях и погибла

Англичанка из города Тонтон пришла поддержать внука на соревнованиях по регби и погибла от удара мячом по голове. Женщина не планировала оставаться до конца матча.

12 января 69-летняя Дженнифер Селвуд (Jennifer Selwood) с трибун наблюдала за внуком, которые играл в регби за подростковую команду. Она уже собиралась уходить, но в перерыве пообещала юному спортсмену, что останется еще на пять минут. В этот момент один из игроков пнул мяч и попал в голову Селвуд.

От удара пожилая британка упала. Люди поспешили ей на помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали сотрясение мозга и доставили Селвуд в городскую больницу. Позже из-за тяжести состояния пациентку перевели в другую больницу. Там Селвуд провела в коме две недели и скончалась 25 января, сообщает «Лента.ру».

В ходе следствия сообщили, что причиной смерти стало травматическое повреждение головного мозга со вторичной апластической анемией, которая мешала свертыванию крови.

У Селвуд остались муж Колин, дети Клэр и Дэниел и четверо внуков.