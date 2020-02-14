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Эксперты: новым коронавирусом может заразиться две трети жителей планеты

Эксперты: новым коронавирусом может заразиться две трети жителей планеты
Фото: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM CDC, Handout via REUTERS

До двух третей населения Земли может заразиться коронавирусом нового типа. Так считает ведущий специалист по инфекционным болезням Айра Лонджини – советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Болезнь выявили в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день число зараженных подбирается к 65 тысячам, умерли свыше 1,3 тысячи человек.

По словам ученого, замедлить распространение вируса может карантин. Однако, как отмечает Айра Лонджини, заболевание смогло выйти за пределы КНР до того, как власти Китая ввели карантинные меры. Кроме того, из-за отсутствия быстрых методов выявления вируса и некритических симптомов заражения у некоторых людей отслеживать распространение болезни трудно, поясняет эксперт.

Прогноз Айры Лонджини основан на том факте, что каждый инфицированный человек обычно передает заболевание двум-трем людям. Даже если найти способ уменьшить прогнозируемое число зараженных, болезнь все равно подхватит около трети жителей Земли, убежден ученый. «Изоляция заболевших и карантин не остановят этот вирус», – считает эксперт (цитата по Bloomberg).

С опасениями Лонджини согласен Нил Фергюсон – исследователь из Имперского колледжа в Лондоне. По подсчетам специалиста, ежедневно в Китае может заражаться до 50 тысяч человек. Профессор Гонконгского университета Габриэль Леунг также заявил, что почти две трети планеты может заразиться новым коронавирусом, если не остановить его распространение.

Случаи заражения новым коронавирусом зафиксировали уже более чем в 20 странах. Болезнь официально получила название COVID-19. В России выявили два случая заражения, обоих заболевших уже выписали. 12 февраля ВОЗ заявила, что ситуация с распространением вируса стабилизировалась, но говорить о спаде эпидемии рано, пишет «Коммерсант».

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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