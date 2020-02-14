Пассажиров авиарейса Благовещенск – Москва предупреждают о корректировке маршрута

Фото: Амур.инфо

Пассажиров, вылетающих прямым рейсом S7-3062 из Благовещенска в Москву 16 февраля, перевозчик предупреждает о разовой корректировке в маршруте. Самолет выполнит перелет с промежуточной посадкой на дозаправку в аэропорту Новосибирска.

Для корректировки стыковочных маршрутов перевозчик рекомендует пассажирам обратиться в колл-центр авиакомпании S7 Airlines или по прилете в Москву – в представительство компании S7 в аэропорту Домодедово, сообщается в Инстаграме аэропорта Благовещенска.

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Александр Авдеев