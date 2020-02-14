В Благовещенске перекроют движение на улице Пролетарской

В Благовещенске в воскресенье, 16 февраля, приостановят движение транспорта. Проезжая часть будет закрыта с 8:00.

Движение общественного транспорта по маршрутам № 38, 44 будет осуществляться по следующей схеме: ул. Калинина – ул. Октябрьская – ул. Мухина и далее по маршруту в обоих направлениях, сообщается на сайте администрации Благовещенска.

На закрытом участке дороги «Амурские коммунальные системы» будут проводить ремонт водовода. Движение восстановят после устранения дефекта. Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.