Жителям Михайловского района отказали в компенсациях после паводка 2019 года

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Прокуратура провела проверку по поступившим обращениям жителей Михайловского района. Люди сообщали, что им отказано в предоставлении социальных выплат.

Было установлено, что в результате паводка в августе 2019 года оказались подтоплены приусадебные участки и урожай жителей села Коршуновка. Часть урожая была утрачена. Сельчане обратились в администрацию Михайловского района для получения компенсаций. Однако районные власти отказали амурчанам в признании пострадавшими и имеющими право на получение компенсаций, тем самым нарушив закон.

Для восстановления нарушенных прав граждан прокурор Михайловского района направил в суд исковое заявление. Он потребовал признать решения органа местного самоуправления незаконными, одновременно – признать за сельчанами право на получение единовременной материальной помощи.

Амурский областной суд 12 февраля принял решение об удовлетворении апелляционного представления и исковых требований прокурора. За гражданами признано право на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле.