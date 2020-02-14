В Амурской области открылся третий высокотехнологичный центр оплаты услуг ЖКХ

В Благовещенске открылся новый единый расчетно-информационный центр услуг ЖКХ (ЕРИЦ). Он стал вторым в Благовещенске, третьим в Приамурье и одиннадцатым на Дальнем Востоке. Здание нового ЕРИЦ находится в микрорайоне: улица Калинина, 142/4.

Еще один такой центр работает по адресу: улица 50-летия Октября, 165/1, в Благовещенске. В ЕРИЦе можно заплатить за электроэнергию, тепло, горячее, холодное водоснабжение и жилищные услуги.

Первый единый расчетно-информационный центр услуг ЖКХ на Дальнем Востоке был открыт Дальневосточной энергетической компанией в Райчихинске (Пономаренко, 9).

Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт», реализация проектов ЕРИЦ позволяет повысить качество обслуживания клиентов и увеличивать собираемость платежей. В зоне уже действующих ЕРИЦ на территории Амурской области уровень оплат, принимаемых от населения, вырос с 78 % до 98 %.

В новом ЕРИЦ внедрили автоматизированную систему «Видеоконсультант». Этот сервис предназначен для дистанционной работы с гражданами включая видеоконсультации, прием копий и сканирование документов, работу в личном кабинете, выдачу справок, оформление электронной квитанции. Благодаря возможности удаленного общения со специалистом компании все основные вопросы благовещенцы могут решать оперативно, без обращения к сотрудникам очного обслуживания центра, сообщают в пресс-службе организации.

В перспективе система «Видеоконсультант» будет устанавливаться в населенных пунктах, удаленных от офисов Дальневосточной энергетической компании, а также в многофункциональных центрах Госуслуг и торговых сетях. Сервис сможет стать полноценной альтернативой офиса, что обеспечит клиентам доступность к сервисам компании на малонаселенных и труднодоступных территориях.

Среди других инноваций, представленных в новом ЕРИЦ, – сенсорный инфомат. С его помощью посетители могут получить базовую справочную информацию о тарифах, ответы на основные правовые вопросы, а также доступ к данным своих личных кабинетов. Инфоматы расположены в здании и на прилегающей к ЕРИЦ территории. Уличный инфомат доступен 24 часа в сутки.

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» ЕРИЦ в Благовещенске имеет необходимую инфраструктуру для маломобильных групп граждан. Обслуживание клиентов с ограниченными возможностями здоровья ведется в выделенном окне и специально адаптированной кассе. В планах на 2020 год у компании открыть еще 4 ЕРИЦ на Дальнем Востоке: в Тынде Амурской области, Южно-Сахалинске, Петропавловске–Камчатском и поселке Славянка Приморского края.