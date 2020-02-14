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По информации мэрии, в Благовещенске стабилизировались цены на овощи

По информации мэрии, в Благовещенске стабилизировались цены на овощи
Фото: pixabay.com

Специалисты управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска проверили цены на овощную продукцию в магазинах и оптовых предприятиях Благовещенска. Они обращали внимание и на наличие овощей.

На сегодняшний день ситуация с обеспеченностью и ценообразованием овощной продукции в торговых предприятиях города стабилизировалась, отчитались в мэрии. Мониторинг проводился путем сбора информации у руководителей крупных торговых сетей и оптовых предприятий торговли.

На данный момент в магазинах есть полный ассортимент овощной продукции:

  • огурцы 52 тонны;
  • томаты 35 тонны;
  • перец 30 тонн;
  • баклажаны 5 тонн;
  • кабачки 3 тонны;
  • капуста 117 тонн;
  • морковь 134 тонны;
  • свекла 6 тонн;
  • картофель 50 тонн;
  • лук 230 тонн.

Кроме того, на уходящей неделе, по информации пресс-службы городской администрации, наметился значительный спад цен на огурцы и томаты. По официальным сведениям, в предприятиях торговых сетей розничная цена на огурцы составляет от 129 рублей и выше. Томаты предприятия розничной торговли предлагают по цене от 189 рублей.

В ближайшее время ООО «Тепличный» планирует поставку своих огурцов и томатов в торговые предприятия города.

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#городская власть #мэрия #финансы #цены

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Комментарии
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  • Таяна

    Таяна
    16 минут назад

    Огурцы завезли и тепличке есть теперь, что в свой пакетик завернуть)))

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