По информации мэрии, в Благовещенске стабилизировались цены на овощи

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Специалисты управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска проверили цены на овощную продукцию в магазинах и оптовых предприятиях Благовещенска. Они обращали внимание и на наличие овощей.

На сегодняшний день ситуация с обеспеченностью и ценообразованием овощной продукции в торговых предприятиях города стабилизировалась, отчитались в мэрии. Мониторинг проводился путем сбора информации у руководителей крупных торговых сетей и оптовых предприятий торговли.

На данный момент в магазинах есть полный ассортимент овощной продукции:

огурцы 52 тонны;

томаты 35 тонны;

перец 30 тонн;

баклажаны 5 тонн;

кабачки 3 тонны;

капуста 117 тонн;

морковь 134 тонны;

свекла 6 тонн;

картофель 50 тонн;

лук 230 тонн.

Кроме того, на уходящей неделе, по информации пресс-службы городской администрации, наметился значительный спад цен на огурцы и томаты. По официальным сведениям, в предприятиях торговых сетей розничная цена на огурцы составляет от 129 рублей и выше. Томаты предприятия розничной торговли предлагают по цене от 189 рублей.

В ближайшее время ООО «Тепличный» планирует поставку своих огурцов и томатов в торговые предприятия города.