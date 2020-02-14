Погода в Амурской области будет ясной: прогноз на 15 февраля

Фото: pixabay.com

15 февраля в Амурской области будет малооблачно, без существенных осадков. Подует северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 18...23, местами – 28...33 градуса мороза. Днем термометры покажут минус 8...13, местами по северу – минус 14...19.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью опустится до 17...19, днем поднимется до 9...11 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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Нина Гвоздкова