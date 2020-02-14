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14февраля
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сегодня, 19:04 0

Осужден благовещенец, похитивший у брата около 100 тысяч рублей

Осужден благовещенец, похитивший у брата около 100 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске городской суд вынес приговор 31-летнему жителю областного центра. Мужчину признали виновным в хищении денег у родственника.

Установлено, что в феврале 2019 года горожанин пришел в гости к брату. Пока тот спал, мужчина взял его куртку и вышел на улицу. В кармане он обнаружил банковскую карту и забрал ее. Вернувшись в квартиру, повесил куртку на место и ушел. После этого благовещенец снял в банкомате с банковской карты брата 98 тысяч рублей. Средства потратил на собственные нужды.

Суд учел обстоятельства и назначил жителю Благовещенска 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды

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