Осужден благовещенец, похитивший у брата около 100 тысяч рублей

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В Благовещенске городской суд вынес приговор 31-летнему жителю областного центра. Мужчину признали виновным в хищении денег у родственника.

Установлено, что в феврале 2019 года горожанин пришел в гости к брату. Пока тот спал, мужчина взял его куртку и вышел на улицу. В кармане он обнаружил банковскую карту и забрал ее. Вернувшись в квартиру, повесил куртку на место и ушел. После этого благовещенец снял в банкомате с банковской карты брата 98 тысяч рублей. Средства потратил на собственные нужды.

Суд учел обстоятельства и назначил жителю Благовещенска 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.