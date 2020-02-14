В Чигирях осенью начнут строить детский сад

Фото: министерство образования и науки Амурской области

В сере Чигири Благовещенского района в сентябре текущего года начнется возведение нового детского сада. Он будет рассчитан на 120 воспитанников.

Средства на строительство выделяются по федеральной программе «Стимул» Минстроя России. Здание нового дошкольного учреждения будет построено по аналогии с усть-ивановским садиком.

Также, по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова, готовится документация для подачи заявки на строительство детсада в селе Ивановка. При условии федерального софинансирования в рамках программы комплексного развития сельских территорий в указанном поселении планируется возведение здания, рассчитанного на 70 детей.

Кроме того прозвучало, что самая большая потребность в детских садах сохраняется только в Благовещенске – это единственная территория, где есть актуальная очередь в дошкольные образовательные организации.

В связи с активной застройкой микрорайона Северный, а также по многочисленным просьбам родителей, новый детский сад на 350 мест решено возвести именно здесь. В настоящее время администрация областного центра завершает проектирование учреждения. Старт строительных работ намечен на следующий год.

О строительстве этих трех детских садов стало известно на совещании в региональном минобрнауки. Мероприятие прошло под председательством зампреда правительства – министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой. В нем приняли участие замминистра строительства и представители администраций территорий, где запланированы работы.

В рамках национального проекта «Демография» в текущем году стартует строительство еще двух детских садов для детей в возрасте от полутора до трех лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в пгт Магдагачи на 50 мест, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.