Сериал о Юлии Началовой выйдет в годовщину со дня ее смерти

Сериал об умершей в 2018 году певице Юлии Началовой планируется к выходу в годовщину её смерти. Так захотели родственники певицы.

Подробности проекта не разглашаются, сообщает Life.

Сначала близкие были против съемок фильма, но позже согласились. Процессом руководила подруга и по совместительству ее помощница Анна Исаева. В этом проекте она сыграла камео.

Известно, что Началову в картине сыграет актриса Марина Орлова. А футболиста Евгения Алдонина, который был вторым мужем исполнительницы, воплотит Алексей Гаврилов (Леман).

Однако съемки полнометражного документального фильма, который планировали снимать Андрей Загорский и Наталья Филатова, родственники запретили, из-за чего разгорелся скандал.

Также ранее была выпущена книга «Юлия Началова. Письма отца к дочери», в которой родные рассказали о её первых и последних днях.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от остановки сердца в возрасте 38 лет.