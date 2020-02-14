Жителям многоквартирных домов Приамурья напомнили, как провести капремонт раньше срока

В пятницу, 14 февраля, в Благовещенске на дискуссионной площадке «Точка кипения» говорили о капремонте домов с опережением сроков, установленных региональной программой. В обсуждении приняли участие председатели советов домов, ТСЖ, а также представители Фонда капитального ремонта и министерства ЖКХ Амурской области.

Собравшимся напомнили, что собственники квартир могут не ждать, пока до них дойдет очередь на капитальный ремонт дома. Для этого нужно перевести деньги, накопленные в Фонде капитального ремонта, на спецсчет. В этом случае собственники самостоятельно заключают договоры с подрядными организациями на выполнение работ. Тогда как Фонд капремонта обязан проводить аукционы.

«Законом предусматриваются два способа накопления средств на капитальный ремонт – это общий котел и специальные счета. Когда начиналась реформа по капремонту, государство запустило этот механизм, а собственники постепенно берут процесс в свои руки. (...) Есть дома, которые планируют ремонтировать в конце 20-х, в 30-х годах, но они изношены 60-65 % и требуют ремонта сейчас», – рассказал Олег Ненилин, генеральный директор «Центра организации капитального ремонта». Это коммерческая организация, которая предоставляет услуги ремонта домам, накопившим средства на капремонт на спецсчете.

При этом, система спецсчетов для Амурской области не нова. В настоящее время самостоятельно средства на капремонт собирают около 160 домов. В некоторых случаях владельцем специального счета является региональный оператор, в некоторых – ТСЖ, ЖСК, или управляющая компания.

Считается, что в случае если у дома есть спецсчет, провести капремонт можно быстрее, как раз из-за отсутствия необходимости проводить конкурсные процедуры по определению подрядчика.

Между тем на мероприятии прозвучало, что по статистике, срок накопления на один из видов капитального ремонта при минимальном размере взноса составляет 3-4 года. При этом представитель присутствующей на встрече коммерческой организации сообщил, что их компания обещает предоставить беспроцентную рассрочку, но при условии, что в Фонде капремонта дом накопил 50 % от необходимой суммы.

При желании, жители могут самостоятельно увеличить сборы и сократить сроки ожидания ремонтных работ.