Губернатор Приамурья о ссузах и подготовке рабочих кадров: мы готовы к реформам

На заседании при губернаторе Амурской области обсудили вопросы подготовки рабочих кадров для региона. Задача, которую поставил глава Приамурья перед профильными министрами и руководителями колледжей – сделать так, чтобы выпускники профессиональных образовательных организаций были востребованы на рынке труда и, как следствие, трудоустроены.

«Есть горный колледж, заточенный под ГК "Петропавловск", где стопроцентное трудоустройство, – привёл пример Василий Орлов. – Вот что нам надо в идеале, чтобы все колледжи так работали».

На заседании обсудили меры, которые позволят повысить эффективность колледжей. Необходимо собрать информацию от представителей отраслей о необходимом количестве квалифицированных рабочих кадров и требованиями к ним.

«Ваша задача – на регулярной основе организовать взаимодействие с отраслевыми объединениями работодателей. Представить количество производственных практик и количество заключённых соглашений с работодателями. Получить обратную связь от них, – перечислил губернатор. – Результаты быстро мы не сможем получить. Но в течение трёх лет видно будет перспективу, как дети поучаствовали в работе предприятий. Уверен, это даст хорошие показатели в последующем их трудоустройстве».

Планируется проведение встреч с представителями экспертного сообщества, отраслевых объединений работодателей, малым и средним бизнесом и образовательных организаций области. На этих площадках будет представлена информация о подготовке кадров по специальностям, о возможностях по заявкам работодателей проведения профессиональной подготовки специалистов, их целевого обучения.

Кроме того, при необходимости среднее профессиональное звено будет модернизировано, исключены заведомо неконкурентные специальности. Колледжи должны быть эффективны. «У нас есть конкретный, сформулированный спрос на рабочую силу, есть дефицит кадров в строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении. Я хотел бы от вузов послушать предложения, каким образом интегрировать систему между вузами и средним образованием. Мы готовы к реформам. Они давно назрели», – отметил губернатор.

Как отметили в областном правительстве, в Приамурье проводятся конкурсы профессионального мастерства для выявления лучших по профессии. В 2020 году планируется провести пять квалификационных срезов по компетенциям «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Бухгалтерский учет», «Проектные решения для бизнеса». Кроме этого, в 2020 году в государственной итоговой и промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена примет участие 239 обучающихся из 6 профессиональных образовательных организаций.

«Мы планируем использовать информацию по итогам конкурса не только для выявления лучших по профессии, но и для приглашения победителей конкурсов для проведения профориентационных мероприятий, чтобы они смогли рассказывать о той профессии, в которой они работают, и популяризировать её. Предполагаем проводить такие встречи среди школьников и студентов», – рассказала начальник управления занятости населения Елена Дуленова.

Участники заседания согласились, что необходимо популяризировать рабочие специальности, в том числе через организацию экскурсий для школьников на профильные предприятия.