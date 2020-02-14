Военный сделал предложение девушке на фоне танков, вставших в виде сердца

Фото: Стоп-кадр из видео

Российский военный из Таманской дивизии сделал предложение возлюбленной необычным образом. Для этого он привлек 16 танков, которые выстроились в виде сердца.

В центре получившейся фигуры лейтенант встал на одно колено и попросил у возлюбленной её руки. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Красивое мероприятие состоялось в Подмосковье на полигоне Алабино. Как отметил журналист телеканала, боевые машины выполнили чрезвычайно сложную фигуру вождения без предварительной подготовки.

Девушка удивилась происходящему и согласилась стать женой лейтенанта. Отмечается, что ранее столь масштабного предложения руки и сердца ещё не делал никто. Журналист «Звезды» предложил паре сыграть свадьбу во время «Танкового биатлона» на этом же полигоне летом.