В Благовещенске создали тренировочную квартиру для адаптации инвалидов

В Благовещенске готова так называемая тренировочная квартира для проживания молодых инвалидов с ментальными отклонениями. Это помещение для социально-бытовой адаптации демонстрирует то, что любую типовую квартиру можно сделать удобной для проживания человека с любыми ограниченными возможностями.

Цель такого проживания – научить молодого человека навыкам самообслуживания, чтобы в дальнейшем он мог обходиться без помощи родственников и специалистов либо минимально зависеть от окружающих людей.

За счет средств областного бюджета в ней сделан ремонт и проведена противопожарная сигнализация. В рамках грантовой поддержки закуплена мебель, специализированная посуда, бытовая техника. Квартира имеет три спальни, гостиную, большую кухню-столовую, санузел, а также кабинет для персонала.

Управление квартирой осуществляет благовещенский комплексный центр «Доброта», в котором создано отделение социально-трудовой адаптации инвалидов.

«Социальную адаптацию лучше начинать с нескольких часов в день, постепенно увеличивая время пребывания, – сказала директор Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения "Доброта" Оксана Подкорытова. – На сегодняшний день программа рассчитана на трехмесячное пребывание».

С постояльцами квартиры будут работать пять специалистов по комплексной реабилитации, психолог, инструктор по труду, а также инструктор по адаптивной физической культуре.

Для досугово-трудовой деятельности планируется организовать мастерскую, в которой молодых инвалидов будут учить гончарному делу, шитью, декоративно-прикладному искусству. Кроме того, запланированы регулярные выездные экскурсии, посещение выставок, музеев и других культурных мест. Принимать участие в досуговых мероприятиях будут и приходящие волонтеры.

Первые посетители уже готовятся к заселению. Оно планируется со следующей недели. Шесть человек будут жить вне домашней обстановки и привыкать обслуживать себя самостоятельно. Кстати, все они прошли обучение в школе волонтеров. И их навыки окажутся полезными, например, в проведении массово-культурных мероприятиях города и области.

«В Амурской области уже имеется опыт обучения молодых инвалидов, имеющих ментальные нарушения, – отметила Наталья Викторовна. – Уже несколько лет Малиновский дом-интернат для детей практикует работу с воспитанниками по тренировочному сопровождаемому проживанию. Практика показывает, что данное направление социальной работы с молодыми инвалидами дает положительные результаты: 2 воспитанницы дома-интерната уже 2 года живут самостоятельно в собственной квартире. Еще одно такое помещение месяц назад открылось в селе Новгородка Свободненского района».