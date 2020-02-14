Замминистра обороны Александр Фомин и московские медийные лица поздравили ДВОКУ с юбилеем (фото)

День рождения училище отмечает 11 февраля, однако торжественное мероприятие решили перенести на 14-е. Курсанты ДВОКУ прошли по плацу торжественным маршем, отличившихся наградили медалями и благодарственными письмами.

«Училище было создано в феврале 1940 года приказом тогдашнего наркома обороны, маршала Советского Союза Ворошилова, и уже менее чем через полтора года, в июне 1941-го в канун великой и самой страшной в истории человечества войны училище произвело первый выпуск в составе 790 офицеров. Буквально через 2 недели они ушли на фронт и принимали участие в боевых действиях на всех фронтах Великой Отечественной войны, а также принимали участие в разгроме квантунской японской армии.

Больше 27 тысяч выпускников училища, практически все удостоены самых высоких наград родины. 41 офицер удостоен названия Героя Советского Союза и РФ. За особые ратные заслуги верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин принял недавно решение о награждении Дальневосточного ВОККУ высоким званием, орденом Жукова», – выступил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Он добавил, что в ближайшее время в Москве будет организована церемония вручения этого ордена. Как писало Амур.инфо, награду вуз получил за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.

Теперь училище носит имя двух полководцев, двух маршалов Победы. Свое привычное для многих название – ДВОКУ – училище получило в 1958 году. А через 10 лет ему присвоили имя Героя Советского Союза маршала К. К. Рокоссовского. В октябре 2019 года указом президента училищу за высокие показатели в подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров был присвоен орден Жукова. И училище стало называться Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского.

От Общественного совета на праздник приехали главный редактор газеты «Московский комсомолец», президент Союза журналистов Москвы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павел Гусев, народный артист РФ, худрук Московской областной филармонии Максим Дунаевский, известная российская телеведущая, журналист и преподаватель Арина Шарапова и другие.

Арина Шарапова поделилась, что тесно связана с российской армией на протяжении почти 16 лет. Ежегодно в рамках работы Общественного совета при Минобороны и работы с Первым каналом посещает различные подразделения.

«Мы работаем с людьми, собираем проблемы, которые существуют в разных видах войск. В ДВОКУ я не была, но мы часто летаем с Общественным советом вместе с Первым Каналом в различные учреждения кадетские, образовательные, поэтому у меня общения большой опыт с кадетами. Я вообще детьми занимаюсь в принципе, я педагог, преподаю часто детям, студентам.

В Благовещенске впервые я была 25 лет назад. Мне очень повезло, нам журналистам выдали местные военные вертолет, и мы делали первый репортаж после долгого затишья в российско-китайских отношениях. Снимали Благовещенск с вертолета, который прям над Амуром летел. А раньше этого делать было нельзя, никто не летал над Амуром в связи с кризисом даманским. В общем, кино я снимала тогда, было здорово. Благовещенск сейчас мне кажется каким-то огромным. Он очень чистый, новый какой-то, выстроенный. Тогда, конечно, не было такого чувства», – поделилась Арина Аяновна.

Для гостей торжественного мероприятия провели экскурсию по училищу, в том числе показали музей, а затем и полигон училища.

Выпускников, преподавательский состав и руководство училища с круглой датой поздравил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Найдутся тысячи и тысячи людей, для которых Благовещенск и Амурская область в первую очередь ассоциируются с тем, что здесь расположено ДВОКУ. Сегодня училище занимает достойное место в системе образования российской армии, есть ряд специальностей, которые имеются только в нашем училище. Хочу отдельно отметить роль ДВОКУ в создании системы военно-патриотического воспитания у нас в области. Различными военно-патриотическими общественными объединениями у нас у нас охвачено 90 тысяч человек. Это те люди, которые, в том числе, впоследствии будут учиться в ДВОКУ и защищать нашу страну», – сказал глава региона.