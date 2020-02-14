Предприниматель из Белогорска оштрафован на 1,5 миллиона рублей за контрафактный алкоголь

Фото: администрация Белогорска

Предприниматель из Белогорска заплатит 1,5 миллиона рублей за нелегальную торговлю алкоголем. Решение о штрафных санкциях в отношении владелицы продуктового магазина, где реализовали крепкий алкоголь без лицензии, вынес Арбитражный суд Амурской области.

«Факт продажи контрафактной продукции в торговой точке был установлен в рамках совместного рейда административной комиссии и представителей межмуниципального отдела МВД России “Белогорский” после жалобы местной жительницы о продаже крепкого алкоголя из-под полы в любое время суток, – рассказала специалист отдела по труду и потребительскому рынку администрации Белогорска Мария Оганесова. – В ходе нашей проверки в магазине было изъято 10 бутылок поддельной водки. Как следствие, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности с назначением штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. За продажу маркированной алкогольной продукции без лицензии к административной ответственности могут быть привлечены как продавец, так и предприниматель, организация, а также ее руководитель».

Специалисты отмечают, что размер штрафа при этом не зависит от объема изъятого из нелегального оборота алкоголя, однако на него значительно влияют повторные нарушения, выявленные в ходе новых контрольных мероприятий; также отмечено, что при выявлении подобных нарушений в нестационарных торговых объектах, кроме штрафа, предпринимателей ждут и другие негативные последствия злоупотребления законодательством. С владельцем торговой точки могут расторгнуть договор аренды земельного участка под размещение объекта.

Полномочия по контролю за контрафактным алкоголем были переданы администрации Белогорска в порядке эксперимента в сентябре 2019 года. За это время изъято более 700 литров незаконного алкоголя.

Сообщить о любых нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции жители Белогорска могут на горячую линию по номеру: 8914-581-15-97. Информацию можно также направлять по адресу электронной почты: alkogol.kontrol@yandex.ru, и в инстаграм-аккаунт @алкоголь.контроль, напоминает пресс-служба администрации Белогорска.