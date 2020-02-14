Знамя Победы поднимут в Белогорске на 35-метровую высоту

В Белогорске к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне поднимут Знамя Победы. Его водрузят в центре города на 35-метровый флагшток.

«В Белогорск прибыл 35-метровый флагшток, который будет установлен на кольцевой развязке, – написал глава Белогорска Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте. – Вместе с ним мы получили и флаги размером 9х6 метров, изготовленные по специальной технологии – флаги России, Белогорска и увеличенную копию Знамени Победы».

Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Статус Знамени Победы, правовые основы его хранения и использования установлены федеральным законом № 68-ФЗ «О Знамени Победы».

Намерение установить в центре города флагшток с флагом Белогорска глава города озвучивал в 2019 году. Планировалось установить конструкцию к 159-летию города. Однако в связи со сложным технологическим процессом по реконструкции канализационного коллектора, а также удаленностью завода, способного изготовить такой флагшток, было принято решение о переносе работ на юбилейный для Белогорска год – 2020-й.

Поднять Знамя Победы в Белогорске планируется в 75-ю годовщину его водружения над рейхстагом 1 мая в 10 часов утра. Развеваться полотнище будет вплоть до 10 мая. Затем Знамя Победы снимут на хранение и сменят флагом Белогорска.

Станислав Мелюков отметил, что все расходы, связанные с изготовлением флагштока и флагов, доставкой, подготовкой фундамента и установкой, составят около 4 миллионов рублей. Из городского бюджета выделено всего 260 тысяч – на приобретение пяти флагов. Остальные затраты оплачивают неравнодушные белогорцы.

«Обычно обо всех рабочих вопросах и трудностях не принято рассказывать, чего и я не буду делать. Но за большую помощь в организации доставки груза в Белогорск хочу выразить благодарность экс-прокурору Белогорска Альберту Москалеву, сейчас он руководитель управления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, и главе города Тольятти Сергею Анташеву. Спасибо, очень помогли», – цитирует Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска