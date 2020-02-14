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сегодня, 20:32 0

В России могут разрешить внесудебное банкротство физлиц

В России могут разрешить внесудебное банкротство физлиц
Фото: pixabay.com

В Госдуме прошли первое чтение поправки о внесудебном признании гражданина банкротом. Для россиян процедура будет бесплатной. Процедуру банкротства предлагается возложить на арбитражного управляющего. Он будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям и удостоверить данный факт.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, упрощение процедуры личного банкротства поможет людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Этим законопроектом мы вводим новый механизм, когда человек, не имеющий возможности полностью выплатить долг в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, сможет обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке. При этом важно, что услуги арбитражного управляющего, – а это и его гонорар за работу, и все расходы по делу, – будут полностью оплачены из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан. Для самого должника они будут бесплатными», – цитирует Володина сайт Госдумы.

«Законопроект направлен на поддержку малоимущих граждан, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас процедурой личного банкротства должник может воспользоваться только тогда, когда его долг превышает 500 тысяч рублей. Кроме того, услуги арбитражного управляющего стоят денег, – речь идет минимум о 25 тысячах, а то и больше, которых у человека, оказавшегося из-за жизненных трудностей в долгах, просто нет», – отметил он.

Председатель ГД подчеркнул, что «законопроект позволит не имеющему источников дохода и достаточного имущества должнику фактически получить "долговые каникулы" – на один год будет приостановлено действие большинства исполнительных документов к нему, прекращено начисление неустоек, штрафов, пеней, процентов по всем долгам. За этот годичный период арбитражный управляющий может помочь добросовестному должнику выбраться из финансовой ямы без потери остатков имущества и полного поражения в кредитных правах».

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#российская власть

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